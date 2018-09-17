Kia sonbahar kampanyası

Tüm Kia modellerinde, Eylül ayına özel 20.000 TL’ye 12 aya kadar %0 veya 40.000 TL’ye 12 aya kadar %1.19 faiz olanağı sunuluyor.

Yeni KIA Stonic; lansmana özel 2.000 TL indirimi, faiz fırsatı ve 123.900 TL'lik başlangıç fiyatı ile Türk tüketicisiyle buluşuyor.

KIA Rio, Eylül ayına özel 20.000 TL'ye 12 aya kadar %0 veya 40.000 TL'ye 12 aya kadar %1.19 faiz fırsatları ile hayranlarına göz kırpıyor.

Sportage da tüm diğer KIA modelleri gibi Eylül ayına özel 20.000 TL'ye 12 aya kadar %0 veya 40.000 TL'ye 12 aya kadar %1.19 faiz fırsatlarıyla şaşırtıyor.

KIA Cerato, Eylül ayına özel 3.000 TL indirimi ve faiz kampanyaları ile otomobilseverlerle buluşuyor.

KIA Bongo, Eylül ayına özel 6.000 TL'lik indiriminin yanı sıra 20.000 TL'ye 12 aya kadar %0 veya 40.000 TL'ye 12 aya kadar %1.19 faiz fırsatları ile de ticari araç almak isteyenlere teklifler sunuyor.