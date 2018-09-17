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Kia sonbahar kampanyası

Tüm Kia modellerinde, Eylül ayına özel 20.000 TL’ye 12 aya kadar %0 veya 40.000 TL’ye 12 aya kadar %1.19 faiz olanağı sunuluyor.

android-time 12:23 17 Eylül 2018
Haberler Otomotiv
Kia sonbahar kampanyası
Tüm Kia modellerinde, Eylül ayına özel 20.000 TL’ye 12 aya kadar %0 veya 40.000 TL’ye 12 aya kadar %1.19 faiz olanağı sunuluyor.

Yeni KIA Stonic; lansmana özel 2.000 TL indirimi, faiz fırsatı ve 123.900 TL'lik başlangıç fiyatı ile Türk tüketicisiyle buluşuyor.

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KIA Rio, Eylül ayına özel 20.000 TL'ye 12 aya kadar %0 veya 40.000 TL'ye 12 aya kadar %1.19 faiz fırsatları ile hayranlarına göz kırpıyor.

Sportage da tüm diğer KIA modelleri gibi Eylül ayına özel 20.000 TL'ye 12 aya kadar %0 veya 40.000 TL'ye 12 aya kadar %1.19 faiz fırsatlarıyla şaşırtıyor.

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KIA Cerato, Eylül ayına özel 3.000 TL indirimi ve faiz kampanyaları ile otomobilseverlerle buluşuyor.

KIA Bongo, Eylül ayına özel 6.000 TL'lik indiriminin yanı sıra 20.000 TL'ye 12 aya kadar %0 veya 40.000 TL'ye 12 aya kadar %1.19 faiz fırsatları ile de ticari araç almak isteyenlere teklifler sunuyor.

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