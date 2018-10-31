Kia ve Hyundai’den güneş ışınlarını depolayan teknoloji!

Hyundai ve Kia, tavanında güneş panellerinin yer aldığı otomobil modellerini, 2019 yılında bizimle tanıştıracak. Güneş panelleri sizinde tahmin ettiğiniz gibi elektrikli ve hibrit otomobillerin bataryalarının şarj edilmesine katkıda bulunacak. Ayrıca içten yanmalı motora sahip olan bazı modellerde bu teknolojiyi kullanacak!

Hyundai, üç farklı güneş panelli tavan geliştirdi. Bu yapı içten yanmalı motorlu, hibrit ve tamamen elektrikle çalışan otomobillerde kullanılacak. Otomotiv sektöründe bu teknolojiyi ilk defa Toyota, Prius modelinde kullanmıştı. Şimdi ise bu teknolojinin ilk defa içten yanmalı motorlu bir otomobile uygulanacağına inanılıyor. Gelecek yıl hayatımıza girecek olan ilk tip güneş panellerinden oluşan tavan, hibrit motorlu otomobiller tarafından kullanılacak. Havanın durumuna göre bu otomobillere yüzde 30-60 aralığında şarj katkısında bulunacak olan sistem otomobilin ekonomikliğini arttırırken CO2 emisyon değerlerinin düşmesini sağlayacak.

İkinci tip güneş panelleri ise içten yanmalı motor teknolojisine sahip olan otomobillerde transparan bir tavan yapısıyla kullanılacak. Bu sayede otomobilin aküsü şarj edilebilecek. Son tip ise tamamen elektrik motorlu araçlarda olacak bu sayede piller sürekli olarak şarj edilebilecek. Bu silikon temelli solar sistemler 100W’lık elektriği üretebilecek. BU sistemin hangi modellerde ve hangi ülkelerde olacağı henüz marka tarafından doğrulanmadı.