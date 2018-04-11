KIA’dan 3 milyonuncu otomobil!

KIA, Avrupa yolculuğunda önemli bir yol katederek rekora imza attı. KIA Slovakya’nın Žilina şehrinde yer alan üretim tesislerinde, Aralık 2006 tarihinden bu yana 3 milyon araç üretti.

KIA Motors, Aralık 2006 tarihinde Slovakya'da başladığı Avrupa üretim sürecinde 3 milyonuncu aracı banttan indirerek, önemli bir başarının sahibi oldu. KIA'nın ürettiği 3 milyonuncu model ise beş kapılı hatchback gövde tipine sahip beyaz renkli bir Ceed oldu. GT-Line donanım seviyesi ve 1,0 litre T-GDi turbo benzinli motora sahip KIA Ceed, İzlanda'ya teslim edilmek üzere yola çıktı.

KIA'nın Slovakya tesisi sadece 2017 yılında 335.600 adet araç ve 539.987 adet motor üreterek, dünyanın farklı noktalarındaki 80'in üzerinde ülkeye ihraç etti. Geçtiğimiz yılın en popüler ve en çok tercih edilen motoru ise 1.7 litre CRDi turbo dizel motor oldu. KIA Slovakya'da; beş kapılı Hatchback, Sportswagon ve Proceed olmak üzere Ceed ailesi, markanın en çok satan modeli Sportage ve kompakt MPV modeli Venga üretimi yapıyor. KIA Motors Slovakya, aynı zamanda KIA'nın Avrupa pazarına yönelik ilk performans modelleri olan Ceed GT ve Proceed GT modellerinin üretimini de üstleniyor. KIA'nın Avrupa'da ürettiği araçlar markanın toplam Avrupa satışlarının yarısını oluşturuyor.