KIA’dan bahara merhaba!

KIA; indirimli fiyatları, taksit imkanları ve takas desteğiyle Nisan ayına özel birbirinden cazip ödeme kolaylıkları sunuyor. Niro, Sportage ve Soul’den oluşan SUV modelleri için aylık 1.299 TL’lik taksit avantajı sağlayan KIA, hayalleri gerçeğe dönüştürüyor.

Hibrit Niro için 2.000 TL, Sportage ve ikonik tasarıma sahip Soul için 5.000 TL'ye varan takas desteği de veren KIA, baharın gelişini coşkuyla kutluyor. Şehirli Picanto ve ödüllü tasarıma sahip Rio'da aylık 999 TL'lik taksit uygulayan KIA, C sınıfındaki iki iddialı modeli hatchback Ceed ve sedan Cerato için ise aylık 1.099 TL'lik taksit imkanının yanı sıra sunduğu indirimli fiyatları ile de şaşırtıyor.

Ticari araç KIA Bongo ise Nisan ayına özel %0 faiz ve 1.400 TL'ye varan indirimlerle kullanıcılarıyla buluşuyor.