KIA’dan taksit kampanyası!

KIA indirimli fiyatları, taksit imkanları ve takas desteğiyle Mart ayına özel kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

KIA, üçüncü nesliyle dikkat çeken Picanto ve ödüllü tasarıma sahip Rio'da aylık 999 TL'lik taksit uyguluyor. KIA'nın C sınıfındaki hatchback modeli Ceed ve sedan sınıfındaki oyuncusu Cerato ise aylık 1.099 TL'lik taksitlerle otomobil severlerle uluşuyor. Niro, Sportage ve Soul'den oluşan SUV modelleri aylık 1.299 TL'lik taksit avantajının yanı sıra, takas desteğiyle de cazip ödeme seçenekleri sunuyor. Hibrit teknolojisine sahip Niro ve şehirde kendini fark ettiren Soul 2.000 TL ve iyi satış rakamlarına ulaşan Sportage ise 4.000 TL'lik takas desteği sunuyor.

Yeni KIA Picanto

Şehirli Picanto; düşük yakıt tüketimi, kompakt ölçüleri ve zengin donanımıyla A segmenti kullanıcılarını memnun ediyor. KIA Picanto tamamen yenilenen dış ve iç tasarımıyla modern bir atmosfer yaratırken, güvenlik teknolojileriyle de emniyetli sürüşler vadediyor. Aylık 999 TL'lik taksit fırsatıyla satışa sunulan Picanto, genç ve dinamik hayatı seven kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Yeni KIA Rio

Dördüncü nesil KIA Rio; modern ve yenilikçi tasarımıyla göz dolduruyor. Kokpit kullanım ergonomisiyle sürücü dostu bir yapı sergileyen Rio,

kabininde bulunan birçok saklama alanıyla da fonksiyonel yapısını gözler önüne seriyor.Şehrin dinamizmini yansıtan Rio, Mart ayına özel 64.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca ayda 999 TL'lik taksit imkanı da var.

KIA Ceed

Uluslararası prestije sahip “Red Dot” ödüllü tasarımıyla dikkat çeken Ceed, KIA'nın tasarım devriminin en dikkat çekici modellerinden biri. KIA Ceed, sahip olduğu donanımlarıyla çağın gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor ve Mart ayına özel 77.900 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcısıyla buluşuyor. Ayrıca KIA, Ceed için ayda 1.099 TL'lik taksit imkanıyla ödeme kolaylığı sunuyor.

KIA Cerato

KIA Cerato; Comfort, Concept ve Concept Plus olmak üzere üç farklı donanım paket seçeneğiyle sınıfında öne çıkıyor. Cerato'nun her biri 1,6 litre hacme sahip; biri benzinli, biri dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği, yüksek verimlilik sunuyor. KIA Cerato; Mart ayına özel aylık 1.099 TL'lik

taksitli ödeme fırsatı ile sedan severlerin dikkatini üzerine çekiyor.

Yeni KIA Niro

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından en düşük yakıt tüketimine sahip hibrit otomobil unvanını alan Niro, sınıfının tutumlu rekortmeni olarak ön plana çıkıyor. Toplamda 141 beygir motor gücüyle segmentinin en yüksek performansını sunan KIA Niro, sadece 88 gr/km CO2 emisyon salınımı yaparak doğaya saygılı bir duruş sergiliyor. Mart ayına özel 1.299 TL'lik taksit imkanı ve 2.000 TL takas desteği ile Niro, çevreci kullanıcıları heyecanlandırıyor.

KIA Sportage

Sportif görünümü ve yenilikçi teknoloji kullanımıyla Sportage, sürüş deneyimini heyecan verici bir seviyeye taşıyor. Sportage Mart ayına özel ayda

1.299 TL taksit avantajı ve 4.000 TL takas desteğiyle SUV severlere benzersiz bir fırsat sunuyor.

KIA Soul

Şehir SUV'si segmentine yepyeni bir anlayış getiren Soul, tasarımı ve duruşuyla meraklı gözleri üzerinize çekiyor. 1.6 litre CRDi dizel motoru ve 7 ileri DTC şanzımanıyla KIA Soul, %20'ye varan yakıt tasarrufunu kullanıcısına sunuyor. İkonik tasarıma sahip KIA Soul, aylık 1.299 TL'lik taksit avantajının yanı sıra 2.000 TL takas desteğiyle de Mart ayında hayranlarının karşısına çıkıyor.