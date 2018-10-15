Kiralamada ‘ikinci el’ araç dönemi başladı!

12 yıldır aralıksız yüzde 13-14 oranında büyüyen operasyonel filo kiralama firmaları, olumsuz ekonomik durumdan en çok etkilenen sektörlerden biri oldu.

İlk kez bu yıl bir daralma yaşandığını belirten Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Kur artışları satın alma gücünü negatif etkiledi. Dolayısıyla herkes kendi kabuğuna çekilecek ve bir tamirat sürecine girecek” dedi. Sektörün mevcut durumdan en az yara alarak çıkabilmesi adına bazı şekil değişikliklere de gidildiğinin altını çizen İnan Ekici, “‘İkinci el' operasyonel kiralama dönemi başladı. Araç fiyatları daha uygun olduğu için, kilometresi düşük, bir-iki yaşında araçlar da uzun dönem kiralamaya sunulmaya başlandı. İkinci el kiralama öncelikle yüzde 20, yüzde 30'a yakın yatırım avantajı sağlıyor. Dolasıyla bu kiralama ücretlerine yansıyor” dedi. 2017 yılını 365 bin araçlık bir parkla kapandıklarını belirten Başkan Ekici, “2018'i yaklaşık 320 bin adetle kapatacağız. Gelecek yıl ise tüm işletmelerin tasarruf odaklı davranacağını, örneğin 100 araçlık parka sahip bir işletmenin 90 hatta 80 araca düşeceğini öngörmemek mümkün değil. Herkes maliyetleri kısacak. 2019 sonunda iyileşme süreci başlar ve 2020'den sonra da kaybettiğimiz yılları yerine koyarız” diye konuştu. İnan Ekici, bankaların, uzun vadeli kredi açmakta isteksiz davrandığını belirterek, kredi musluğunu kapatmasının hem sektöre hem de bankalara zarar vereceğini söyledi. Ekici, yasaklı olan ticari araç kiralamasının da bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

