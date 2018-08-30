Klasik otomobiller Intercity İstanbul Park’ta toplandı

Intercity, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde yarım asrı devirmiş klasik otomobilleri ağırladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yılı kutlamaları kapsamında Intercity İstanbul Park Formula 1 pistinde toplanan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’ne üye klasik otomobiller, 5.5 km’lik pistte “Zafer Konvoyu” oluşturdular ve burada 3 tur attılar.

İstanbul Park Pisti’nde Zafer Turu attıktan sonra Türk bayraklarıyla konvoy oluşturup, Kadıköy'e doğru yola çıkan 100'den fazla klasik otomobil, Bağdat Caddesi'nde büyük ilgi gördü.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin organizasyonunda, Intercity İstanbul Park'ın destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, milli mücadelede birer mihenk taşı olmuş zaferlerimizin ve cumhuriyet kazanımlarıyla elde edilmiş milli bayramlarımızın, Türk ulusu var olduğu müddetçe en coşkulu şekilde kutlanması gerekliliğine dikkat çekilmiş oldu.