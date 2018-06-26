Klasikler gösteriye hazır!

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek “Klasik Otomobil Festivali’’; zamanının en hızlı, en pahalı, en eski, en yeni ve en çok tercih edilen klasiklerini, otomobil severlerle buluşturacak.

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından 29 Haziran-1 Temmuz arasında TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalde; müzeler, otomobil kulüpleri ile koleksiyonerlerin ellerinde bulunan eşsiz klasikler ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

En Pahalı Klasik “1930 Model Cadillac”

450'den fazla klasik otomobilin sergileneceği festivalde; bir döneme damgasını vurmuş, insanların hayallerini süsleyen ve şimdilerde klasikler arasında bulunan otomobillerden en pahalı olanı 1930 Cadillac V16 Coupe olacak. Yalnızca 24 adet üretilen bu otomobilin satış fiyatı 900 bin dolar.

En Yaşlısı “Benz”

Klasik Otomobil Festivali'nde ilk otomobil olarak kabul edilen Alman Karl Benz'in saatte 14,5 km hız yapabilen otomobilinin replikası da sergilenecek. Satış amaçlı ilk araba üretimini gerçekleştiren Benz'in bu 3 tekerlekli otomobili, sektörün nereden nereye geldiğinin açık bir kanıtı olarak ziyaretçilere sunulacak.

En Genci “BMW 323i”

Klasikler arasında festivalde otomobil tutkunlarının karşısına çıkacak otomobillerden en genci ise 1981 model BMW 323i. E21 kasa kodlu BMW, meşhur 3 Serisi'nin başlangıç versiyonu olup, lüks kompakt araç kategorisinde 1983 senesine kadar üretildi. 323i modeli, 2.3 litre 6 silindir K-Jetronic enjeksiyon sistemine sahip motoruyla saatte 200 km'lik hıza çıkabiliyor.

En Nadir Bulunanı Bir Amerikan Klasiği

Cord 810 Westchester, Cord Amerikan Auburn otomobil fabrikasında önce 1929-1932 yılları arasında aralıksız, sonrasında ise 1936-1937 yılları arasında üretilen bir marka. Farklı tarzıyla otomobil dünyasına bir çok yenilik sunan bir marka. Ünlülerin tercihi olan Cord 810 Westchester, lüks ve farklı yaşam tarzına sahip bir kitlenin tercihi olmuş.

En Hızlısı Mustang

1966 yılında 607 bin adet olarak üretilen Mustang'ler arasında yalnızca 7 bin 889 adetlik kısmı Ford Mustang Fastback idi. Kendine özel bir hayran kitlesi edinen Ford Mustang Fastback 225 bg'lik V8 bir performansı ile 0-100 km'ye 7.8 saniyede ulaşıyordu. Festivaldeki klasikler arasında bulunacak olan Ford Mustang Fastback, bugün bile dünyanın dört bir yerinde kendi adına kurulan kulüpler ile varlığını günümüze taşımaya devam ediyor.