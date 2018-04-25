Korando Sports pick-up’larda büyük bahar indirimi!

Korando Sports 4X2 ve 4×4 seçenekleriyle hem özel hayatınızda hem de iş amaçlı kullanabileceğiniz konfor ve performansı aynı anda sunan bir pick-up olarak rakipleriyle rekabet ediyor. Korando Sports'da ön fren hava soğutmalı disk, emniyetli fren mesafesi sağlarken aşınmayı ve sarsıntıyı en aza indiriyor. Hava soğutmalı diskler, %20 daha kısa fren mesafesi sağlıyor. Ayrıca daha dengeli olarak seyahat etmeyi sağlarken savrulmayı engeller. Süspansiyon sistemi helezon olması sebebiyle otomobil konforunda seyahat sağlıyor. Korando Sports otomobil konforunda iç ve dış dizayna sahiptir.
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