Korando Sports pick-up’larda büyük bahar indirimi!

SsangYong, Nisan ayı boyunca Korando Sports modelinde 10.400 TL’lik büyük fiyat avantajı sunuyor. Nisan ayına özel avantajlı fiyatlarla SsangYong SUV araçlar Showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.

Korando Sports 4X2 ve 4×4 seçenekleriyle hem özel hayatınızda hem de iş amaçlı kullanabileceğiniz konfor ve performansı aynı anda sunan bir pick-up olarak rakipleriyle rekabet ediyor. Korando Sports'da ön fren hava soğutmalı disk, emniyetli fren mesafesi sağlarken aşınmayı ve sarsıntıyı en aza indiriyor. Hava soğutmalı diskler, %20 daha kısa fren mesafesi sağlıyor. Ayrıca daha dengeli olarak seyahat etmeyi sağlarken savrulmayı engeller. Süspansiyon sistemi helezon olması sebebiyle otomobil konforunda seyahat sağlıyor. Korando Sports otomobil konforunda iç ve dış dizayna sahiptir.

Bahar İndirim Kampanyasıyla 10.400 TL fiyat avantajı:

Korando Sports´u, 95.100 TL´den başlayan fiyatlarla hemen alabilirsiniz!