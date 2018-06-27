Körfez’de festival gibi hafta sonu

Motorsporlarıyla dolu bir hafta sonu geçirmek isterseniz 30 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında sizi de İzmit Körfez Pisti'ne bekleriz. Bu hafta sonuKörfez Pisti'nde Türkiye Pist Şampiyonası yarışı ve Apex Masters drift gösterilerine sahne olacak.

1 Temmuz Pazar günü Saat 11:00’den itibaren Apex Masters pilotlarının drift gösterileri, historic rally showları, muhteşem super sport otomobiller, padok alanında standlarla gün boyu müzik ve eğlence otomobil severler tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek… Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, maxi ve super olmak üzere 2 ayrı kategoride 1950 metre uzunluğundaki pistte 20'şer turluk 2 yarış olarak koşulacak. Saat 14:00'de 1.yarış, Saat 15:30'da da 2.yarışın stat alacağı organizasyon 16:30'daki ödül töreniyle tamamlanacak.