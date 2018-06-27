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Körfez’de festival gibi hafta sonu

Motorsporlarıyla dolu bir hafta sonu geçirmek isterseniz 30 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında sizi de İzmit Körfez Pisti'ne bekleriz. Bu hafta sonuKörfez Pisti'nde Türkiye Pist Şampiyonası yarışı ve Apex Masters drift gösterilerine sahne olacak.

Fatih TAN
android-time 11:30 27 Haziran 2018
Haberler Otomotiv
Motorsporlarıyla dolu bir hafta sonu geçirmek isterseniz 30 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında sizi de İzmit Körfez Pisti'ne bekleriz. Bu hafta sonuKörfez Pisti'nde Türkiye Pist Şampiyonası yarışı ve Apex Masters drift gösterilerine sahne olacak.

1 Temmuz Pazar günü Saat 11:00’den itibaren Apex Masters pilotlarının drift gösterileri, historic rally showları, muhteşem super sport otomobiller, padok alanında standlarla gün boyu müzik ve eğlence otomobil severler tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek…

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Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, maxi ve super olmak üzere 2 ayrı kategoride 1950 metre uzunluğundaki pistte 20'şer turluk 2 yarış olarak koşulacak. Saat 14:00'de 1.yarış, Saat 15:30'da da 2.yarışın stat alacağı organizasyon 16:30'daki ödül töreniyle tamamlanacak.

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Son güncelleme: android-time 11:1627.06.2018
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