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Körfez’e karting için geldiler!

Türkiye Karting Şampiyonası'nın 3.ayak yarışları 23 Haziran Cumartesi günü TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Kısa adı KO-KART olan Kocaeli Karting Kulübü tarafından düzenlenen yarışlarda, 4 ayrı kategoride 21 sporcu mücadele etti.

Sozcu.com.tr
android-time 14:22 25 Haziran 2018
Haberler Otomotiv
Körfez’e karting için geldiler!
Türkiye Karting Şampiyonası'nın 3.ayak yarışları 23 Haziran Cumartesi günü TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Kısa adı KO-KART olan Kocaeli Karting Kulübü tarafından düzenlenen yarışlarda, 4 ayrı kategoride 21 sporcu mücadele etti.

6 genç sporcunun kıyasıya çekişmesine sahne olan Mini kategoride, damalı bayrağı 3 yarışta da ilk sırada geçmeyi başaran Ömer Asaf Kolot birinciliğin sahibi olurken, ikinciliği Hakkı Dorum ve üçüncülüğü de Batı Ege Yıldırım elde etti.

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7 katılımla en kalabalık kategori olan Formula Junior’da Zekai Özen 3 yarışı da kazanarak günü ilk sırada tamamlamayı başaran isim oldu. Bu sezon yarışmaya başlayan Ehad Türker ikinciliği kazanırken, Yiğit Arslan üçüncülüğün sahibi oldu.

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Formula Senior kategorisinde Gün Taşdelen bir kez daha podyumun en üst basamağında yer alırken, Mert Dalkıran ikinciliği ve Kerem Kahraman da üçüncülüğü kazanan sporcular oldular.

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Veteranların kategorisi Formula Master’da 3 birincilikle Mehmet Çınar ilk sırayı elde ederken, Volkan Düzgün ikinci ve Süleyman Kolot da üçüncü olarak podyumu tamamladılar. Karting Şampiyonası 4.ayak yarışları, 14-15 Temmuz tarihlerinde Uşak’ta yer alan SuperMoto pistinde gerçekleştirilecek.

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