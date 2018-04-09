Korsika’da Ogier kazandı!

WRC'nin dördüncü yarışı olan Tour de Corse yani Korsika Rallisi'nde zafer M-Sport pilotu Ogier'in oldu.

Ogier, 55.17 km’lik Vero-Sarralo-Cacopino etabının büyük bir bölümünü Ott Tanak’ın arkasında tamamlamasına rağmen Power Stage’de 31 saniyelik farkla start aldı. Thierry Neuville’in 0.1 saniye gerisinde olan Tanak ise 11. etabı kazanarak ikinci sırayı elde etti. Neuville ise Dani Sordo’nun önünde podyuma çıkmayı başardı.

Elfyn Evans, Sordo’nun sadece 3.5 saniye gerisinde beşinci, Andreas Mikkelsen ise yedinci sırada yer aldı. Geçen yılın WRC2’de yarış kazanan pilotu olan Kopecky, Cumartesi günü son etapta kaza yaptı ve ikincilikten onunculuğa kadar geriledi. Yarışın sonunda ise Kris Meeke’den önce sekizinci olarak yarışı tamamladı. Bonato’da ilk 10’da yer buldu.

Sebastien Loeb ise Power Stage’de Meeke, Ogier ve Tanak’ın önünde ikinci oldu ve 4 puan elde etti.

Tour De Corse için sonuçlar şu şekilde :

1. Sebastien Ogier Ford Fiesta WRC 3:26:52.7

2. Ott Tanak Toyota Yaris WRC + 36,1

3. Thierry Neuville Hyundai i20 Coupe WRC + 1:07,5

4. Dani Sordo Toyota Yaris WRC + 2:02,6

5. Elfyn Evans Hyundai i20 Coupe WRC + 2:06,1

6. Esapekka Lappi Hyundai i20 Coupe WRC + 2:33,5

7. Andreas Mikkelsen Ford Fiesta WRC + 2:43,4

8. Jan Kopecky Škoda Fabia R5 + 10:34,8

9. Kris Meeke Citroën C3 WRC + 10:40,5

10. Yoann Bonato Citroën C3 R5 + 12:26,0

26-29 Nisan tarihlerinde geçilecek Arjantin Rallisi içinse geri sayım bu ralliden sonra başlamış oldu!