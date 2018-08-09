Kredi kartınızla ikinci el otomobil alabilirsiniz!

Online ikinci el otomobil alım satım platformu ikinciyeni.com kredi kartıyla otomobil satın alma imkanı sunuyor...

Alım satımdaki farklı yaklaşımları ve dijital dünyadaki yenilikleriyle öne çıkan online ikinci el otomobil alım satım platformu ikinciyeni, son olarak geliştirdiği yeni özelliğiyle müşterilerinin otomobil alımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Kredi kartıyla otomobil alabilme özelliğini sisteme ekleyen platform rakiplerinden bir adım öne çıkıyor.

İkinci el otomobil satın alma platformu ikinciyeni, bu yödeme şeklinde tercih edilen otomobilin ödemesi için; bedelin tamamı kredi kartıyla yapılabiliyorken bir kısmı kredi kartı kalanı ise nakit veya kredili şekilde ödenebiliyor.