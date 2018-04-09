Lamborghini efsanelerinin 50. yılını kutladı!

Lamborghini Polo Storico, Espada ve Islero'nun 50. yılını Techno Classica Essen 2018'de kutladı.

Essen’deki standda sergilenen iki araçtan biri 1976 model bir Series III Espada. Lamborghini Espada’nın üretildiği 1968-1978 arasındaki 10 yıl boyunca üç seride (S1: 1968 – 1970, S2: 1970 – 1972, S3: 1972 – 1978) yaklaşık 1,300 otomobil üretildi ve Espada klasik Lamborghini otomobilleri arasında en çok satan ikinci model oldu.

Sergilenen dışı mavi içi hardal rengi Espada, Lamborghini Polo Storico’da tam bir restorasyondan geçiyor ve mayıs ayında tamamlanınca fabrikanın klasik otomobil filosuna katılarak müzede sergilenecek. 10 aylık proje kapsamında Espada’nın şasi, gövde, elektrik ve mekanik sistemi tamamen elden geçiriliyor. Polo Storico arşivinde saklanmış olan orijinal üretim veri föyüne uygun olarak ve sadece Lamborghini orijinal yedek parçaları kullanılıyor.

1968 yılında üretime başlayan ve 1970 yılına kadar sadece 220 adet üretilen Lamborghini Islero, Lamborghini 400 GT’nin halefi olan modeldi ve onunla aynı 320 HP gücündeki 4.0 litrelik V12 motora sahipti. Essen’de sergilenen dışı soluk yeşil, içi tütün rengi olan Islero S, 350 HP gücündeki sadece 70 adet üretilen S modellerinden biri. 1969’da çıkarılan bu versiyon, kaporta ve iç kısmındaki geliştirmelerle daha da lüks hale getirilmişti.

Klasik otomobiller için orijinal yedek parçalar envanterini yeniden oluşturma çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Automobili Lamborghini, tarihi modellerin orijinal el kitaplarını teker teker yeniden hazırlıyor. Lamborghini, Essen’de iki adet nadir Espada kullanıcı el kitabı (10/70 ve 3/73) ve Islero S’nin kullanıcı kitabını bu modellerin 50. yıldönümüne ithaf etti. Kitapların yeni yayınları, orijinal tasarım, basım ve ciltleme işlemleri tekrar edilerek otantik reprodüksiyonlar olarak hazırlandı.

LAMBORGHINI POLO STORİCO

Lamborghini’nin İtalya’nın Sant'Agata Bolognese’deki merkezinde bulunan Lamborghini Polo Storico, en az 10 yıldan beri üretimden kaldırılmış klasik Lamborghini otomobillerinin (Lamborghini 350 GT ile Diablo arasındaki modeler) restorasyon ve sertifikasyon işlerini, arşiv ve kayıtların korunmasını ve klasik otomobillere orijinal Lamborghini yedek parçalarının temin edilmesini üstlenen özel bir departman.