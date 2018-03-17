Lamborghini gelir rekoru kırdı!

Süper spor otomobil üreticisi Lamborghini, yeni süper SUV modeli, yeni spor otomobilleriyle 2017 yılını oldukça kazançlı biçimde tamamladı. Markanın 2017 yılındaki en büyük pazarı da Amerika oldu!

Lamborghini yeni spor otomobil modelleri ve merakla beklenen SUV modeli olan URUS sayesinde beklenilenden daha büyük rekorlara imza atmaya hazırlanıyor. Ünlü İtalyan marka yaptığı yatırımlar ve yeni modelleri sayesinde 2017 yılında milyar euro’luk gelir seviyesini geçmeyi başardı.

Geçen yıl 1.009 milyar euro’luk bir gelire imza atan Lamborghini, bundan bir önceki yıl ise 906 milyon euro’da kalmıştı. Markanın bu gelir seviyesine ulaşmasındaki en büyük etkenler altyapı ve genişleme için yatırımlar oldu. Üretim kapasitesi iki katına çıkarılan fabrikaya 200’e yakın alınan işçi toplam çalışan sayısını 1415’ten 1600’e çıkarttı.

Lamborghini CEO’su Stefanı Domenicali, “Finansal durumumuza rağmen üstün bir performans gösterdik ve bu yıl bir rekor daha kırdık.” dedi ve

“Bu başarı bizim için eşi görülmemiş bir mücadele, süper spor otomobillerimize yenilerini ekliyoruz ve yeni modeller için çalışıyoruz ayrıca üretim kapasitemizi de arttırıyoruz. Bu başarıyı kendilerinden ödün veren çalışanlarımız olmasaydı yakalayamazdık” diye ekledi.

Yeni model olan SSUV diye geçen spor SUV Urus markanın gelişim ve büyümesinde büyük bir rol üstlenmiş durumda olacak. Ayrıca Huracan ve

Aventador’da aynı şekilde. Geçen yıl Huracan satışları yüzde 6 artarak 2642 adet olarak gerçekleşti. Aventador satışları ise 1104’ten 1173’e çıktı.

Satışların büyük bir kısmını oluşturan pazarlar ise Amerika, Asya ve EMEA bölgeleri olarak belirtildi. Amerika markanın tek başına en çok satan

pazarı. Geçen yıl 1095 adet Lamborghini Amerikada satılırken, Japonya’da 411, İngiltere’de 353, Almanya’da 303, Çin’de 265 ve Kanada’da 211

adet otomobil satışı gerçekleşti.