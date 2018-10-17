Lappi 2019 yılında Citroen’de!

Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, Esapekka Lappi ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Esapekka Lappi – Janne Ferm ikilisi 2019 yılından itibaren Citroën Total Abu Dhabi WRT takımıyla Dünya Ralli Şampiyonası'nda yer alacak. İlk WRC startını 2012 yılında Finlandiya Rallisi'nde alan Esapekka Lappi'nin kariyerinde 2014 yılı ERC şampiyonluğu ve 2016 yılı WRC2 şampiyonluğu yer alıyor. “Uçan Finli” lakabına sahip olan Esapekka Lappi'nin sağ koltuğunda ise 2010 yılından bu yana Janne Ferm oturuyor.

“Sébastien Ogier ile birlikte Citroën Total Abu Dhabi WRT takımında olacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu birliktelik kariyerim için çok önemli bir fırsat. Geçtiğimiz yıl Jari-Matti Latvala'dan, bu yıl da Ott Tänak'tan önemli şeyler öğrendim. Sébastien Ogier'den öğreneceklerim sayesinde daha da iyi olmak için gereken her şeye sahip olacağım.” diyen Esapekka Lappi, Citroën Total Abu Dhabi WRT ile ilk startını 22-27 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 Rallye Monte-Carlo'da alacak. 2018 yılı takviminde Lappi, Toyota Gazoo Racing WRT’de yer aldı.