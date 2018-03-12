Lassa’dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

Erkek egemen gözüken lastik sektöründe kadınların güçlü varlığını gözler önüne seren çalışmada Brisalı kadın çalışanlar ve Brisa’nın kadın iş ortakları yer aldı.

Lassa; fabrikada üretime, Ar-Ge biriminde yeniliklere ve sahada müşterilerine en iyiyi sunmak için emek veren Brisalı çalışanları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü filmiyle görünür kılmayı amaçlayan bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda; “Sağlamsa Lassa” sloganıyla tanınan marka, “Sağlamsa, Kadınlarıyla Sağlam Lassa” dediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü filminde kadın çalışanlarını gösteren, onların gücünü hissettiren bir çalışma yayınladı. Reklam filminin yönetmeni ise başarılı kadın yönetmen Senem Bay.

Bu film aslında erkeklerin egemen gözüktüğü bir sektörde çalışma hayatına başlayan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı için de özel bir önem taşıyor. Güler Sabancı da çalışma hayatına 40 yıl önce Lassa'da satın alma uzmanı olarak başlıyor. Lastik sektörüne ilk girdiğinde sektörde çok az sayıda bulunan kadın çalışanlardan biri konumunda bulunuyor.İmkan verildiğinde kadınların yapabileceklerinin en önemli örneklerinden biri Güler Sabancı, bugün Brisa'nın geldiği noktada hem mavi yakalı hem de beyaz yakalı olmak üzere şirketin her kademesinde kadın çalışan olduğunu gözlemleyebiliyoruz.