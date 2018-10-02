Lexus yeniliklerini Paris Otomobil Fuarı’nda sergiledi

Lexus, 2018 Paris Otomobil Fuarı’na birçok yenilikle katılarak şov yaptı. Lexus, bu yılki fuarda yeni Lexus RC coupe’nin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. RC’nin yanı sıra tamamen yenilenen lüks sedan ES’nin Avrupa prömiyerini de yapan Lexus, Paris’te yeni crossover modeli UX’i ve limitli üretime sahip olacak süper coupe LC’nin Yellow Edition versiyonunu sergiledi.

Paris'te dünya lansmanı gerçekleştirilen RC coupe, tanıtıldığından bu yana markanın duygusal tasarım yönünü ve sürüş deneyimini en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Mevcut Lexus modellerinin tüm iyi özelliklerini taşıyan Lexus RC, aynı zamanda Lexus'un son tasarım diline ve süper coupe LC'den esinlenen sürüş deneyimine de sahip oldu. Dış tasarım sportif tarzını devam ettirirken, RC'nin iç mekanında sunulan zarif tasarım, yüksek kaliteye sahip materyaller ve sürüş keyfini maksimuma çıkaran göstergelerle donatılmış.

Lexus Paris Otomobil Fuarı'nda en yeni lüks coupe modeli LC'nin Yellow Edition versiyonunu tanıttı. LC Yellow Edition, markanın amiral gemisi coupe ürün gamına eklenen göz kamaştırıcı bir model olacak.

Özel 21 inç dövme alüminyum jantlar, karbonfiber tavan paneli ve aktif arka spoyler aracın hafiflemesine yardımcı oluyor. LC'nin dengesini daha da üst düzeye taşıyan spoyler, 80 km/s'nin üzerindeki hızlarda otomatik olarak açılıyor. Yellow Edition versiyonu, Lexus'un devrimci kendi kendini şarj eden Çok Aşamalı Hibrit sistemine sahip LC 500h'de ve 464 HP güç üreten V8 benzinli atmosferik motorlu LC 500'de sunulacak.

Lexus, Paris'te tamamen yeni, yedinci jenerayon ES lüks sedan modelinin Avrupa prömiyerini yaparak örtüsünü kaldırdı. Konfor, kalite ve lüks özellikleriyle ilk jenerasyondan bu yana adından söz ettiren ES, sedan kullanıcıları için yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Daha geniş, daha sessiz ve daha güvenli hale getirilen yeni ES, aynı zamanda tamamen yeni şasisiyle birlikte daha yüksek sürüş dinamikleri sunacak.

Tamamen yeni mimari üzerine yapılan ES, önceki jenerasyona göre 65 mm daha uzun, 5 mm daha alçak ve 45 mm daha geniş olarak tasarlandı. Ayrıca aks aralığı da 50 mm uzayarak, aracın daha geniş ve daha oturaklı olmasını sağladı. ES, bu yeni oranlarıyla daha yüksek sürüş performansına ulaştı.

ES 300h, yeni dördüncü jenerasyon kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisini kullanıyor. Sıra dışı yakıt verimliliği, yüksek performans ve düşük emisyon değerlerinin sunulmasını sağlayan Hybrid ES, 2.5 litrelik benzinli motoru, daha hafif, kompakt ve daha fazla güç yoğunluğuna sahip elektrikli motorla kombine ediyor. Toplamda 218 HP güç üreten ES 300h, sadece 4.7 lt/100 km tüketime sahip.

Lexus'un Paris'teki standında UX crossver modeli de yer aldı ve premium üretici ilk kez burada bu model için ön siparişler almaya başladı. Lexus, UX modelinde konvansiyonel ve hibrit olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Yeni geliştirilen ve yüksek termal verimliliğe sahip 2.0 litrelik benzinli motor, yeni “direct shift CVT” şanzımanla eşleştiriliyor. Yeni dördüncü jenerasyon hibrit UX ise yakıt ekonomisini artıran, daha güçlü bir elektrik motoruna sahip. Lexus'un yeni crossover'ı benzinli UX 200 ve hibrit UX 250h model isimleriyle satışa sunulacak.