Lidere taze kan…

Mercedes-Benz, Türkiye’deki otomobil satışlarının neredeyse yarısını oluşturan ve Premium sınıfın en çok satan modeli olan C Serisi’ni yeniledi. 6 bin 500 parçası değişen model iki yeni motor ile ağustos ayında satışa sunulacak.

1982 yılından günümüze kadar 10 milyon adet satılan C Serisi, Alman üreticinin göz bebeği modeli. Markanın karlılığında da büyük önem taşıyan model Avrupa, Amerika ve Afrika olmak üzere üç kıtada üretiliyor ve neredeyse dünyanın her ülkesinde satılıyor. Ülkemizde de 2017 yılını 25 bin 588 adet otomobil satışıyla kapatan Mercedes, bu satışın neredeyse yarısı olan 11 bin 645 adedini C Ailesi oluşturdu.

6.500 PARÇAYI YENİLEDİLER

Mercedes mühendislerinin makyaj olarak nitelediği yenilemede 12 bin parçadan oluşan otomobilin irili ufaklı 6 bin 500 parçası yenilendi. Yenilenen Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Estate ve Coupe C 200 4MATIC seçeneğiyle, C-Serisi Cabriolet ise C 200 seçeneğiyle ağustos ayından itibaren ülkemizde satışa sunulacak. Mercedes-Benz C-Serisi Sedan C 200 d ve C 180 ise 2018 son çeyreğinde Türkiye'de olacak. 184 beygirlik C 200, 10 kW elektrik motoruyla birlikte 100 km'de ortalama 6.8 lt tüketimiyle dikkat çekiyor.

Dizele 1 milyar Euro

Yeni C Serisi'nde kullanılacak dizel motor ailesi için Mercedes 1 milyar Euro yatırım yapmış. 2020'ye yürürlüğe girecek EURO6/d emisyon şartlarını karşılayan ve çok daha tutumlu olan dizel motor markanın bu yatırımla dizel motorlardan binekte de vazgeçmeyeceğinin bir göstergesi kabul ediliyor. Öte yandan C Serisi'nde artık navigasyon sistemi harita bilgilerini kullanan GPS üzerinden aracı takip ediyor. Araç bir tünele girdiğinde klima sistemi tünele giriş anında dış sirkülasyonu kapatıyor. Böylece tünel içerisindeki kirli hava araç içerisine girmiyor. Tünelden çıkılmasıyla birlikte sistem kapağı açıyor ve böylece kabin içine dışarıdan temiz hava girişi tekrar sağlanıyor.

Ailecek gelecekler…

Yeni C Serisi sürüşünü birlikte gerçekleştirdiğimiz Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız, “C-Serisi Sedan, Estate ve Coupe C 200 4MATIC seçeneğiyle, Cabriolet versiyonun ise C 200 seçeneğiyle ailecek ağustos ayında ve aynı zamanda ülkemizde satışa sunulacak” dedi.