Limandan ayrıldı iddialı geliyor…

Citroen’in yeni Amiral Gemisi olarak nitelediği C5 Aircross Türkiye pazarına 2019 yılı başında sunulacak. Ultra modüler ve konforlu bir SUV olarak tanımlanan modelle birlikte Citroen, dünyanın önde gelen ilk 3 markası arasında yer alma hedefi taşıyor.

Ürün gamındaki SUV modellerinin sayısını artıran Citroen, yeni SUV modeli C5 Aircross'u tanıttı. 2017 yılında dünyada 3,7 artışla 1.1 milyonluk satış adedine ulaştıklarını belirten Citroen Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, “C5 Aircross markanın amiral gemisi görevini üstlenecek ve konfor alanında dünyanın önde gelen ilk 3 markası arasında yer alma yönündeki hedefle 2020'de 1.6 milyonluk satışı yakalamak istiyoruz” dedi. 2019 sonunda markanın ilk Plug-in hibrit modelinin C5 Aircross ile satışa sunulacağını söyleyen Emre Doğueri, “2020'de yepyeni bir elektriklinin ardından 2023'te ise ürün gamının yüzde 80'inde elektrikli seçeneği olması yönünde. 2025'te ise ürün gamının yüzde 100'ünde elektrikli versiyon seçeneği olacağı planlanıyor” diye konuştu.

HEDEF 9 BİN C5 AIRCROSS

Türkiye pazarını ve markasının konumunu da değerlendiren Genel Müdür, “Kasım 2017'de B sınıfı SUV C3 Aircross satışa sunduk. Haziran ayı başında ise yeni C4 Cactus'ün sağlayacağı ivme ile ürün gamımız, pazarın yüzde 58'ini kapsayacak. 2019 başında satışa sunacağımız C5 Aircross ile de 2020 yılında pazarı karşılama oranımızı yüzde 85'ler seviyesine çıkartacağız. 2018 yüzde 2.5 pazar payı ile kapatmayı, 2019'da da organik olarak yüzde 4'lere çıkartmayı, 2020'de ise yüzde 5 pazar payının üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Türkiye'de SUV segmenti pazarın yüzde 19,5'u ve biz bu segmentin

önemli bir oyuncusu olacağız. 2019 yılında 9 bin adet C5 Aircross satma hedefimiz var ve C-SUV segmentinde yüzde 9'luk paya ulaşmayı hedefliyoruz. Berlingo ve C-Elysee'de olduğu gibi, Türkiye'nin C5 Aircross'un en çok satıldığı 6 veya 7'inci pazar olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Konforda rakip tanımayacak!

C5 Aircross rakiplerine göre önemli avantajlar sağlıyor. Bunların başında sarsıntısız yolculuk sağlayan Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi, ek dolgu destekli Advanced Comfort koltuklar, segment sınırlarını zorlayan arka diz mesafesi ve ayrı ayrı kaydırılabilen, katlanan ve yatan modüler arka koltuklar. Ayrıca yakıt tüketimini azaltan yeni EAT8 tam otomatik şanzımanla birlikte sunulacak C5 Aircross, sürüş güvenliğini ve konforunu artıran 20 farklı destek teknolojisine sahip. Ön camın üst kısmında yer alan ConnectedCam kamera ve ön tamponun içindeki radar sensörü sayesinde, Aktif Güvenlik Freni, Adaptive Cruise Control, Şeritte Kalma Asistanı, Park Asistanı, zorlu koşullarda sürücülere destek olan Yokuş İniş Destek Sistemi ve Grip Control gibi teknolojiler yeni modelin özellikleri arasında yer alıyor. C5 Aircross, Euro 6.2 standartlarını karşılayan benzinli ve dizel motor seçenekleri ve 30 farklı gövde kombinasyonu sunacak.