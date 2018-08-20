Makyajlı Fabia ne zaman Türkiye’de olacak?

Skoda’nın B segmentindeki popüler otomobili Fabia, piyasaya çıkışından 4 yıl sonra kapsamlı bir yenilenme operasyonu geçirdi. Tasarımın yanı sıra teknolojik donanımlarıyla da yenilenen Fabia, böylelikle hızla değişim gösteren otomotiv dünyasına da daha iyi uyum sağlamış oldu. Otomobil, Türkiye'de Ekim ayından itibaren satışa sunulmaya başlanacak.

Skoda Fabia, piyasaya ilk sunulduğu 1999 yılından bu yana 4 milyon adetten fazla satışa ulaştı. Çek üreticinin aynı zamanda uzun süre ürettiği ikinci model olan Fabia, kompakt boyutlarına karşın sunduğu geniş iç hacim ve bagaj hacmiyle beğenildi.

2014 yılında tanıtılan güncel 3. nesil Fabia, Rapid ve yeni Octavia ile birlikte markanın yeni duygusal ve dinamik tasarım felsefesiyle şekillendirilmiş üçüncü modeldi. Üçüncü nesil Fabia, dünya çapında bugüne kadar 688 bin 500 adet satıldı.

Yenilenen Skoda Fabia'nın ön bölümünde, Yeniden tasarlanmış radyatör ızgarası, yeni farlar, isteğe bağlı olarak LED teknolojisiyle de satın alınabilen, yeni stop lambaları, farklılaşan ön ve arka tamponlar, Fabia'ya daha fazla belirgin bir karakter katıyor. Bununla birlikte, yeni alaşım jantlar da oldukça iddialı… Fabia'da yer alan LED gündüz farları standart sunulurken, LED farlar ise isteğe bağlı olarak satın alınabiliyor.

Fabia’nın arkasında ise LED teknolojinin kullanıldığı stop lambaları, markanın diğer modellerinde olduğu gibi “C” formunu koruyor. LED stop lambaları, Fabia'da isteğe bağlı olarak satın alınabilecek. Arka tampon da, otomobilin yenilikleri arasında yer alıyor. Skoda, bununla birlikte Fabia'da yeni tasarımlı 6 farklı çeşitte alaşım jantlar da sunuyor. Ambition donanım paketinde isteğe bağlı olan alaşım jantlar, Style paketinden itibaren standart. Skoda Fabia'da 15 renk seçeneği sunulurken, hatchback versiyonda “ColourConcept” sayesinde tavan, A sütunu, yan aynalar ve 16 inçlik Vigo jantlar kontrast renklerde tercih edilebiliyor.

Aracın içine geçtiğinizde ise kullanılan yeni materyaller ve donanımlar, otomobilin daha lüks bir otomobil algısı yaratmasını sağlamış. Yeni “Simply Clever” detaylar, iç mekanın işlevselliğini artırıyor. Fabia, 4 metreden daha az uzun olmasına rağmen, 5 yolcu ve 330 litre bagaj hacmine sahip.

Fabia Ambition, Style ve Dynamic isminde üç farklı donanım paketini kullanıcısına sunuyor. Yeniden tasarlanan, farklı renk seçenekleri ve desenlerin kullanıldığı gösterge paneli, Dynamic donanım paketi (süet/deri karışımlı siyah spor koltuklar ve kırmızı dikişler, çok fonksiyonlu spor direksiyon simidi, alüminyum pedal seti, spor şasi, çift renk gösterge paneli seçeneği, siyah iç mekan ve kapı panelleri, kol dayama yerleri) de dahil olmak üzere daha fazla kişiselleştirme alternatifi getiriyor. Yenilenen kontrol panelinde ise göstergeler artık daha kolay izlenebiliyor.

Markanın tipik özelliği olarak, yenilenen Skoda Fabia'da kullanılan yeni Simply Clever unsurlar, direksiyon başındayken hayatı kolaylaştırıyor. İsteğe bağlı olarak sunulan Çift taraflı bagaj halısı, arka koltuktakiler için sunulan tablet bilgisayar tutucu ve akıllı cihazların şarjına olanak tanıyan çift USB girişi bunlar arasında. Fabia Combi'deyse araç çalışırken kendiliğinden şarj olan LED el feneriyse, bagajda mıknatıslı olarak muhafaza edilebiliyor. Ayrıca Fabia ve Fabia Combi'de yakıt doldurma bölümünde yer alan buz kazıyıcı, sürücü tarafındaki A sütununda bilet tutucu, kapı içlerinde çöp bölmesi, ön yolcu koltuğunun altında şemsiye gibi unsurları da, sayısız pratik detayla birlikte saymak mümkün.

Yenilenen Fabia, eğlence sistemleri ve bağlanabilirlik açısından da yeni unsurlar içeriyor. Swing Plus bilgi vei eğlence sistemi Fabia'da ilk kez kullanılmaya başlanıyor. 6.5 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip ve mobil cihazlarla uyumlu çalışabiliyor. Style donanım seviyesinde standart olarak sunulan SmartLink+ özelliği de (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink ve SmartGate) Swing radyo ile standart sunuluyor. Bu da, akıllı telefonların eğlence uygulamalarının ekranda görülebilmesine olanak tanıyor.

Makyaj kapsamında Fabia üç silindirli, 1.0 litre hacminde TSI motoru daha fazla kullanmaya başladı. Bu motorlarda enjeksiyon sistemlerinin yanı sıra motor yönetim sistemi de yenilenmiş durumda. ikinci katalitik konvertör eklenerek daha verimli yakıt kullanımına kavuşan 75 beygirlik 1.0 lt MPI motor, 100 km'de 4.8 lt tüketiyor.

TSI motorlarda ise yüksek basınçlı doğrudan püskürtme sistemi kullanılırken, egzoz sisteminin yanı sıra turbo yağ ve soğutma sistemlerinde geliştirmeler yapıldı, motorlar yeni malzemeler sayesinde ısıya daha fazla dayanıklı hale getirildi. Motor elektroniği yeniden ayarlandı ve bir benzin partikül filtresi kullanılmaya başlandı. TSI motorların gücü 95 ve 110 beygir. Fabia HB 1.0 TSI (110 hp) DSG 100 km'de ortalama 4.6 lt (104 g CO2/km), tüketim değeri sunarken 2.000-3.500 d/d aralığında sağladığı 200 Nm tork ve 10.1 saniyelik 0-100 km/s hızlanma performansıyla dikkat çekiyor.

Fabia'da 5 ileri manuel ve 6 ileri manuel vites seçeneklerinin yanı sıra 7 ileri DSG otomatik şanzıman da tercih edilebiliyor.

Türkiye'de ve global pazarda Fabia'nın önemli bir model olduğunu ifade eden Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “İlk kez 1999 yılında satılmaya başlanan Fabia, 19 yıllık süreçte Skoda markasının vazgeçilmez modellerinden biri haline geldi. Türkiye'de de markamızın büyümesine önemli katkıda bulunan Fabia, 2018'in ilk 7 ayı itibariyle 1.687 adet satış ile toplam satışımızın yüzde 12'sini oluşturarak önemli bir pay elde etti. Rekabetin yoğun olduğu B-Hatchback segmentinde elde ettiği yüzde 3.1'lik pazar payıyla, en çok satış gerçekleştiren 10 model arasında yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüze 20 daralan B-Hatchback segmentinde satışlarını yüzde 21 oranında artırarak, satışlarını en çok artıran model olarak öne çıktı. Yenilenen Fabia'nın Ekim ayı itibariyle pazara sunulacak olması ile Fabia'nın segmentteki ağırlığının devam edeceğini öngörüyoruz“ dedi.

Başar, yenilenen Fabia ile mevcut modelin fiyat farkını minimum oranda tutacaklarını ifade ederek, “Yeni model 2 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Başlangıç versiyonundaki 75 PS güç üreten 1.0 MPI motor, şehir içi kullanımlar için yeterli ve ekonomik bir motor olarak öne çıkıyor. Toplam Fabia satışlarının yüzde 90'ınını oluşturacak olan 1.0 TSI 110 PS gücündeki motorumuz ise performansıyla öne çıkacak. Bu iki motor seçeneği, bize segmentte büyük avantaj sağlayacaktır“ dedi.