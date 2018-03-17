Makyajlı Passat bu yıl geliyor

VW markasının ülkemizde en çok tercih edilen modeli olan Passat'ın şuanda satışta olan versiyonuna makyaj geliyor. Makyajlı model bu yıl içerisinde pazarda olacak.

VW markasının basın toplantısında konuşan Herbert Diess, 2019 yılında yenilenecek olan Passat’ın tanıtılacak olan 22 yeni modelden biri

olma özelliğinden bahsetti. Ayrıca bu 22 modelin 9’u sadece Çin pazarı için üretilecek.

Makyajlanan Passat, Avrupa’da yer alan ülkelerde ilk önce satılacak. Bu operasyon sonucunda Passat hibrit motorlu versiyona da kavuşacak.

Ayrıca makyajlı modelin Variant yani station wagon gövde tiplisi de olacak. Son olarak bu yılın sonunda kompakt şehir SUV olarak tanımladığımız

T-Cross’ta gelmiş olacak.” dedi.

Kuzey Amerika’da satılan modellerin aksine, Passat B8 MQB platformuna sahip. Bu platform gruptaki bir çok marka ve modelle aynı. Makyajlı

versiyonun daha hafifletilmiş bir gövdeyle gelmesi bekleniyor. Bu durumda belki MQB platformu değişebilir. Ayrıca bazı teknik ve kabin içindeki

ufak değişikliklerinde olacağını unutmamakta fayda var.

Bu arada tamamen elektrikli Jetta’nın bu yılın sonuna doğru Çin’de satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca Çin pazarı için yolda olan e-Golf ve hibrit motorlu, uzun gövdeli Tiguan’ı da unutmamakta fayda var.

Son olarak VW markası 23 Mart tarihinde Toureg modelini tanıtacak, bunun hemen arkasından da T-Roc’un üzeri açılabilir versiyonunun geleceğini

tahmin ediyoruz.

(Fotoğrafta kullanılan Passat makyajsız versiyondur)