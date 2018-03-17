Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Makyajlı Passat bu yıl geliyor

VW markasının ülkemizde en çok tercih edilen modeli olan Passat'ın şuanda satışta olan versiyonuna makyaj geliyor. Makyajlı model bu yıl içerisinde pazarda olacak.

Fatih TAN
android-time 09:00 17 Mart 2018
Haberler Otomotiv
Makyajlı Passat bu yıl geliyor
VW markasının ülkemizde en çok tercih edilen modeli olan Passat'ın şuanda satışta olan versiyonuna makyaj geliyor. Makyajlı model bu yıl içerisinde pazarda olacak.

VW markasının basın toplantısında konuşan Herbert Diess, 2019 yılında yenilenecek olan Passat’ın tanıtılacak olan 22 yeni modelden biri
olma özelliğinden bahsetti. Ayrıca bu 22 modelin 9’u sadece Çin pazarı için üretilecek.

2017-vw-passat-2-kopya

Makyajlanan Passat, Avrupa’da yer alan ülkelerde ilk önce satılacak. Bu operasyon sonucunda Passat hibrit motorlu versiyona da kavuşacak.
Ayrıca makyajlı modelin Variant yani station wagon gövde tiplisi de olacak. Son olarak bu yılın sonunda kompakt şehir SUV olarak tanımladığımız
T-Cross’ta gelmiş olacak.” dedi.

2017-vw-passat-4-kopya

Kuzey Amerika’da satılan modellerin aksine, Passat B8 MQB platformuna sahip. Bu platform gruptaki bir çok marka ve modelle aynı. Makyajlı
versiyonun daha hafifletilmiş bir gövdeyle gelmesi bekleniyor. Bu durumda belki MQB platformu değişebilir. Ayrıca bazı teknik ve kabin içindeki
ufak değişikliklerinde olacağını unutmamakta fayda var.

2017-vw-passat-6-kopya

Bu arada tamamen elektrikli Jetta’nın bu yılın sonuna doğru Çin’de satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca Çin pazarı için yolda olan e-Golf ve hibrit motorlu, uzun gövdeli Tiguan’ı da unutmamakta fayda var.

e-golf_3578-kopya

Son olarak VW markası 23 Mart tarihinde Toureg modelini tanıtacak, bunun hemen arkasından da T-Roc’un üzeri açılabilir versiyonunun geleceğini
tahmin ediyoruz.

2019-vw-touareg-7-kopya

(Fotoğrafta kullanılan Passat makyajsız versiyondur)

Son güncelleme: android-time 16:0316.03.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar