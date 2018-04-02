Martorell Fabrikası 25 yaşında

SEAT otomobillerinin ana üretim merkezi olan Martorell fabrikası 25’inci yaşına girdi. Fabrika, yaklaşık 1,5 milyar Euro yatırımla ve 34 ay süren inşaat sürecinin ardından 1993 yılında faaliyete geçti. O tarihten bu yana SEAT Martorell üretim tesislerinde, 39 farklı model ve versiyondan 10 milyona yakın otomobil üretildi.

1993 yılında SEAT, üretim merkezini 1953 yılından beri kullandığı Barselona'daki Zona Franca fabrikasından, yalnızca 30 kilometre uzaktaki yeni Martorell tesislerine taşıdı. Toplamda 2,8 milyon metrekare kapalı alana sahip olan fabrika günümüzde yaklaşık yüzde 95 kapasite kullanımı ile günde yaklaşık 2 bin 300 otomobil üretiyor. Üretim kapasitesi 2009 yılından bu yana yüzde 50'nin üzerinde artarak 2017 yılında 455 bin adede ulaşan Martorell, Avrupa'nın en yüksek hacimli üretim tesislerinden biri. 1993 yılından bu yana SEAT, Martorell üretim tesislerinde 39 farklı model ve versiyondan 10 milyona yakın otomobil üretti.

Martorell'in faaliyetlerine başladığı 1993 yılında üretim bandından çıkan ilk otomobiller, günde 1.500 adet üretilen ikinci nesil Ibiza ve Cordoba modelleriydi. Aradan geçen 25 yılda, Toledo'dan yeni Arona'ya, Altea'dan Ibiza ve Leon'un sonraki nesillerine dek, markanın geliştirdiği modellerin neredeyse tümü bu fabrikada üretildi.

Martorell ayrıca diğer Volkswagen Grubu markaları için de üretim yapıyor. 1995-2003 arasında Polo ve Caddy modellerinin üretildiği fabrika, 2011 yılında ise İspanya'da üretilen ilk premium segment otomobil olan Audi Q3'e ev sahipliği yapmaya başladı. Bunu, bu yılın ikinci döneminde yeni nesil Audi A1 takip edecek.