Meksika Rallisi’nde zafer Ogier’in!

Dünya Ralli Şampiyonası(WRC)'nin üçünci yarışı olan Meksika Rallisi'ni M-Sport pilotu Ogier kazandı. Bu yarışın bir önemi daha vardı, 4 yıl ara verdikten sonra tekrar etaplara dönen Loeb!

11 Mart pazar günü olan son üç etaba 36 saniyelik avantajla girdiğinde Mekee ve Sordo ikinciliği ve üçüncüğü paylaşıyordu. 20. etabın en hızlı ismi ise Toyota Yaris ile yarışan Latvala oldu. Motorunda teknik bir sorun olmasına rağmen Latvala Ogier’den yaklaşık 10 saniye daha hızlıydı.

Hyundai pilotu sordo ise 10.9 saniyelik farkla üçüncü sırada etabı tamamladı. WRC efsanesi Loeb bu etabı 14.6 saniyelik farkla 5. sırada bitirdi. Kriss Mekee güne ikinci başlamış olsa da yaptığı kazada 47.5 saniye geriye düştü ve Sordo’nun arkasında kaldı. Ott Tanak ise 21. etapta tempolu gidişinin karşılığını aldı ve etabın en hızlısı oldu, 3. sıraya tırmandı.

Son etap olan powerstage’de Ott Tanak ilk sırayı kimseye bırakmadıi 0.4 saniye arkasından Ogier gelirken Latvala 1.3 saniyeyle 3. oldu.Sonuçlar

bu şekildeyken Ogier, Sordo’nun 1 dakika 13 saniye önünde lider olarak Meksika Rallisi’ni tamamladı. Sordu Hyundai’ye ikinciliği getiren isim oldu. Mekee ise yarışı üçüncü olarak tamamladı.