Merakla beklenen SUV : Cullinan

İngiliz otomobil üreticisi Rolls Royce'nin ürettiği ilk SUV modeli olan Cullinan sonunda canlı ve kanlı olarak karşımızda. Lüks ve konfor kavramında bu segmente çok farklı bir bakış açısı getiren otomobil sonunda ortaya çıktı. Türkiye'den bu otomobile sadece 6 kişi sahip olacak.

İlk defa 2015 yılında Cullinan diye bir model üreteceğini herkese açıklayan Rolls Royce, o günden bu yana ürettiği otomobilin zorlu ve farklı testlerini tamamladı. Rolls Royce, bu segmentteki rakiplerinden konfor ve performans üretkenliğiyle kolayca ayrışabilen bir model, hatta marka ona “lüksün mimarisi” diyor.

Dünya gelende sürekli yükselen trende sahip olan SUV pazarına, lüks bir modelle giriş yapan Rolls Royce, Cullinan ile bu segmentteki dengeleri tamamen değiştireceğe benziyor. Bu modeli üretirken marka yetkilileri Sir Henry Royce’nin “Yaptığınız herşeyde mükemmellik için çalışın, var olanın en iyisini yapın ve daha iyi hale getirin” sözünden esinlenmişler. Müller-Ötvös ise müşterilerimize “Müşterilerimize bir SUV`de bulamadıklarını sunduğumuzu biliyoruz. Hayatlarında sınır kabul etmeyen bu yeni öncülerin cesaretleri ve macera duyguları deneyimlerini belirliyor.

Cullinan, kusursuz lüksün ve off-road kapasitesi ile harmanlandığı en saf biçimidir. Tarih bizim emsalimizi oluşturdu ve bugün Rolls-Royce harekete geçme çağrısını yanıtlıyor. Hayalperestlere, maceracılara, kaşiflere ve özgürlüğün üstünlüğüne inananlara cevabımız Rolls-RoyceCullinan’dır. Her yere zahmetsiz yolculuk, Cullinan’ın arkasındaki bir vaat değildir. Bu gerçektir.” dedi.

Otomobil ismini şu anda İngiliz Kraliyet tacının üzerinde bulunan, dünyanın en büyük elmasından alan Cullinan, 2018’in ve tüm zamanların muhtemelen en çok beklenen Rolls-Royce otomobiliydi. Çağdaş ve fonksiyonel tasarım, artan SUV araçlar karşısında, Cullinan’ı ikonikleştiriyor. Markanın yepyeni alüminyum mimarisi üzerine inşa edilen ikinci Rolls-Royce otomobili olan Cullinan, dünyada teknolojik olarak gelişmiş ve yalnızca amaca yönelen bir otomobil olarak dikkat çekiyor. Gezegenin tümünde oluşabilecek her türlü tahribata karşı test edilen Cullinan, Rolls-Royce’un yol alışkanlıklarından herhangi bir taviz vermeden, “sihirli halı sürüşü” gelişimini, arazi sürüşü keyfiyle birleştiren bir SUV.

Otomobili dışarıdan gördüğünüzde alışkın olduğunuz Rolls Royce tasarım çizgisinden uzakta olmadığını anlamanız zaman almıyor. Bir SUV modeline göre iri ve dev görüntüsü aslına bakarsanız diğer modellerde de olan bir genetik. Aracın iç mekanına baktığınızda ise RR logolu direksiyon, ön konsolun tam ortasında yer alan 12.3 inç boyutundaki multimedya ekranı ve dik olarak konumlandırılmış olan ön konsol aracın standart bir otomobilden çok daha farklı ve geniş olduğunu vurguluyor.

Cullinan ile hazırda kullanılan havalı süspansiyon sistemi yenilendi. Bu sayede otomobil zaten konforlu olan yapısına biraz daha konfor eklemiş oldu. Otomobilin 6.75 litrelik V12 silindirli motoru çift turbo ile destekleniyor. Bu motor otomobile 1600 d/d’da bile maksimum tork değeri olan 850 Nm’lik torku verebiliyor. Sizinde tahmin ettiğiniz gibi Rolls Royce markasının diğer modellerinden de tanıdığımız bu motorun maksimum ürettiği beygir gücü ise 562 hp değerinde.

Otomobil markanın yenilenen modeli Phantom’dan daha yüksek bir fiyata sahip olmayacak ve Türkiye’de fiyatının 1 milyon euro’dan başlayacağı söyleniyor. İlk teslimatların ise önümüzdeki Şubat ayında yapılması planlanıyor.