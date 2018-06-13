Mercedes 774 bin dizel motorlu aracını geri çağırıyor!

Mercedes-Benz, dizel motor emisyonlarıdaki usulsüzlüklerle alakalı endişelerini dile getirmediği için, Avrupa'daki 774 bin dizel motorlu aracını geri çağıracak.

Alman Taşımacılık Bakanı Andreas Scheuer ile Daimler CEO’su Dieter Zetsche geçtiğimiz iki hafta içinde iki kez görüştü. Bu görüşmenin sonucunda alman üretici, Vito Van, GLC ve C-Serisi sedan modellerinde kullandığı dizel motorların yazılımlarını değiştirecek. Scheuer, “Hükumet yanlış yazılımlar kullanıldığı için resmi bir geri çağırma olacak” dedi.

Dizel motorları üzerindeki yazılım farklılığını kabul etmeyen Mercedes-Benz, geri çağırdığı otomobillerin sadece yazılımlarını güncelleyerek hayatlarına devam etmesini sağlayacak. Ayrıca marka bu suçlamaları kabul etmediği için büyük bir ceza yükünden de kurtulmuş olacak. CEO Zetsche, hükumetle aralarında geçen görüşmeyi “yapıcı” olarak nitelendirdi.

Almanya hükumeti marka üzerinde geri çağrılacak araç sayısını açıklaması için baskısını arttırıyordu ki bu baskılar sonuç verdi. Geri çağırılacak olan modellerin yazılımlarının yenilenmesinin haricinde egzoz sistemlerinde de değişiklikler olacak. Mercedes’in bu durumu VW’nin yaşadığı olaydan üç yıl sonra meydana geliyor. Ancak VW daha fazla yaptırıma maruz kalmıştı. 26 milyar euro toplam ceza ve global bazda geri çağırmalar bu cezalardan en büyükleriydi.

Onaylanmamış yazılımlar var!

Bild am Sonntag’ın raporuna göre, Alman otomotiv regülatörlerinden KBA, Daimlerin Euro 6 motorlarında 5 tane onaylanmamış yazılım buldu. Bu durumda Almanya’da yer alan 1 milyon Mercedes-Benz’i etkiliyor, anlamına geliyor. Bunun ardından KBA yapılanmasına göre mayıs ayında 4923 adet Vito geri, çağrıldı. Daimler mahkemeye gidip bu geri çağırma durumlarının gerekli olmadığını belirtti ancak, son dönemlerde işlerin bu şekilde yürümediği çok belli…

Ceza ile tehdit ediliyor

Spiegel dergisinine göre Daimler CEO’su Zetsche ile Alman Ulaştırma Bakanı Scheuer’in görüşmelerinde Daimler markası 3.75 milyar euroluk bir ceza ile tehdit ediliyor. 2016 yılında Opel’e sahip olan General Motors’da o dönemki Ulaştırma Bakanı tarafından aynı yazılım konusu yüzünden bir mücadele içine girmişti. Bu olaylar arasındaki benzerlik de dikkat çeken diğer bir husus.

Özellikle 2015 yılında VW’nin ortaya çıkan emisyon yazılımı, ülkenin otomotiv endüstrisini çok büyük bir zorluk altında bıraktı. Almanya’nın tüm otomobil markaları ürettikleri dizel motorları tekrar tekrar kontrollerden ve testlerden geçiriyor. Tüm bu sorunların ortadan kaldırılması için bugüne kadar 11 milyon dizel motorlu araç bu testlerde kullanıldı.