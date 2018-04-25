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Mercedes A-Serisi Sedan ne zaman Türkiye’de olacak?

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığı A Serisi'nin sedan versiyonu Çin'deki Pekin Otomobil Fuarı'nda karşımıza çıktı. Peki yeni A-Serisi Sedan ne zaman Türkiye yollarında olacak?

Fatih TAN
android-time 08:33 25 Nisan 2018
Haberler Otomotiv
Mercedes A-Serisi Sedan ne zaman Türkiye’de olacak?
Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığı A Serisi'nin sedan versiyonu Çin'deki Pekin Otomobil Fuarı'nda karşımıza çıktı. Peki yeni A-Serisi Sedan ne zaman Türkiye yollarında olacak?

İlk A-Serisi hatchback'ler Mayıs ayında Avrupa'daki müşterilere ulaşmasından kısa bir süre önce, A sınıfı L’nin Sedan'ın kılığında, kompakt sınıftaki ailenin yeni bir versiyonu, Auto China'daki fuarda tanıtıldı.

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Pekin’deki fuarda karşımıza çıkan otomobil CLA’nın yerini alacak olan yeni bir model. Ön ve iç tarafındaki tasarım detayları yeni A-Serisi ile aynı. Ancak aracın C sütunundan sonra her şey değişiyor. Bu otomobil yalnızca Çin pazarı için geliştirilmiş bir model. Bu A-Serisi sadece Daimler ve Çinli ortağı BAIC Motor arasındaki ortak girişim olan Pekin Benz Automotive Co., Ltd (BBAC) tarafından üretiliyor.

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Çin'deki lansmanı 2018'in ikinci yarısında yapılacak. Sedan'ın Çin dışındaki müşterilerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış versiyonu da yılın ikinci yarısında piyasada olacak.

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A-Serisi L Sedan, 130 ve 160 beygir güçteki 1,33 litrelik bir motora sahip, son teknoloji tamamen alüminyum dört silindirli motorla birlikte Çin'de satışa sunulacak. Daha sonra 2 litrelik dört silindirli motorlar da ürün gamına eklenecek. Çin'de, ikinci motor 190 beygirlik bir güce sahip. 7G ‑ DCT çift kavramalı şanzıman standart olarak geliyor.

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Yeni A-Serisi Sedan’nın Avrupa’ya gelme zamanı 2018 yılının ikinci yarısı olarak planlanıyor.

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