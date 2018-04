Mercedes A-Serisi Sedan ne zaman Türkiye’de olacak?

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığı A Serisi'nin sedan versiyonu Çin'deki Pekin Otomobil Fuarı'nda karşımıza çıktı. Peki yeni A-Serisi Sedan ne zaman Türkiye yollarında olacak?

İlk A-Serisi hatchback'ler Mayıs ayında Avrupa'daki müşterilere ulaşmasından kısa bir süre önce, A sınıfı L’nin Sedan'ın kılığında, kompakt sınıftaki ailenin yeni bir versiyonu, Auto China'daki fuarda tanıtıldı.

Pekin’deki fuarda karşımıza çıkan otomobil CLA’nın yerini alacak olan yeni bir model. Ön ve iç tarafındaki tasarım detayları yeni A-Serisi ile aynı. Ancak aracın C sütunundan sonra her şey değişiyor. Bu otomobil yalnızca Çin pazarı için geliştirilmiş bir model. Bu A-Serisi sadece Daimler ve Çinli ortağı BAIC Motor arasındaki ortak girişim olan Pekin Benz Automotive Co., Ltd (BBAC) tarafından üretiliyor.

Çin'deki lansmanı 2018'in ikinci yarısında yapılacak. Sedan'ın Çin dışındaki müşterilerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış versiyonu da yılın ikinci yarısında piyasada olacak.

A-Serisi L Sedan, 130 ve 160 beygir güçteki 1,33 litrelik bir motora sahip, son teknoloji tamamen alüminyum dört silindirli motorla birlikte Çin'de satışa sunulacak. Daha sonra 2 litrelik dört silindirli motorlar da ürün gamına eklenecek. Çin'de, ikinci motor 190 beygirlik bir güce sahip. 7G ‑ DCT çift kavramalı şanzıman standart olarak geliyor.

Yeni A-Serisi Sedan’nın Avrupa’ya gelme zamanı 2018 yılının ikinci yarısı olarak planlanıyor.