Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2018’de ödüller sahiplerini buldu

Mercedes-Benz Türk’ün Klasik Otomobil Kulübü’nü dördüncü kez destekleyerek ana sponsorluğunu üstlendiği Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2018 sona erdi. Birbirinden özel 100’e yakın klasik otomobilin 250 km’lik bir parkurda yarıştığı rallide, dereceye girenlerin ödülleri 23 Nisan’da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

Mercedes-Benz Türk'ün 2015 yılından beri Klasik Otomobil Kulübü'nü destekleyerek ana sponsorluğunu üstlendiği bahar rallisinin dördüncüsü olan Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2018 sona erdi. Başta Mercedes-Benz olmak üzere birbirinden farklı marka, hikaye ve karaktere sahip 100'e yakın klasik otomobilin katıldığı “Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2018”e 23 Nisan Pazartesi günü Çırağan Palace Kempinski önünden start verildi. Boğaz hattını takip ederek Kilyos'a uğrayan ralliciler ilk güne İş Kuleleri'nde noktayı koydu. Rallinin ikinci gününe ise yine Çırağan Palace Kempinski'den start verildi. 250 km'lik parkur, Esenyurt istikametine doğru alınan yolun ardından Oasis Designer Outlet'te son buldu.

Klasik Mercedes-Benz otomobillere ödüller

Yarışa katılan tüm Mercedes-Benz klasik otomobiller arasında düzenlenen “Mercedes-Benz Klasmanı”nda birincilik 1964 Model 230 SL aracıyla Hasan Tunç ve Kaan Şakar'ın oldu. Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan'ın ödülleri teslim ettiği klasmanda ikinciliği 1968 Model 280 SL aracıyla Aydın Harezi ve Reyhan Harezi alırken, 1980 model 280 SLC aracıyla Kıvanç Dündar ve Suat Ekmekçioğlu ise tüm Mercedes-Benz klasik otomobiller arasından üçüncü oldu.

Farklı kategori ve klasmanlarda 29 ödülün dağıtıldığı gecede, Mercedes-Benz Müzesi ve Mercedes-Benz Classic Center'a düzenlenen seyahatin hediye edileceği “Mercedes-Benz Kupası” özel ödülünü ise 1965 model 230 SL model aracıyla Yüksel Güner Hak ve Hande Hak aldı.

Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2018'e katılan 96 otomobilden 59'unda kadın pilot ve co-pilotlar yer aldı. Böylelikle, Türk otomobil sporlarında en yüksek kadın katılımının klasik otomobil rallisi disiplinine olduğu gözler önüne serildi.