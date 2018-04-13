Mercedes-Benz Türk’ten Nisan ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Türk, Nisan ayına özel sunduğu kampanya kapsamında otomobil alımlarında %0,99 faizli kredi fırsatı ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor. Hafif ticari araçlar için hazırlanan özel kampanyalar ile avantajlı kredi ve kişiye özel ödeme seçeneklerinden yararlanmak mümkün.

Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları

Nisan ayına özel hazırlanan kampanya kapsamında Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 130.000 TL'ye kadar kredi için 36 aya kadar vade ile %0,99 faiz oranı fırsatı sunuluyor.

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Estate, Coupé, Cabriolet ve SLC model otomobiller için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 170.000 TL'ye kadar kredi için 36 ay kadar vade ve %0,99 faiz oranından yararlanılabiliyor.

Mercedes-Benz E-Serisi Sedan otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 200.000 TL kredi tutarı, %0,99 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'den 2.El Otomobil Kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, müşterilerine 2.El otomobil alımında da Nisan ayına özel kampanyalar sunuyor. 2.El E-Serisi Coupé model otomobiller için 125.000 TL kredi ile %0,59 faiz oranı ve 24 aya kadar vadeyle kişiye özel aylık ödeme seçenekleri sunuluyor.

Lastik Garantisi

Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinden alınan otomobil lastikleri; patlama, çivi ve balon oluşumu gibi dış etkenli hasarlara karşı 24 aya kadar garanti altında satışa sunuluyor.

AdvantagePlus 4. Yıl Uzatılmış Garanti Kampanyası

2018 yılı boyunca iki yıllık yasal garanti süresi içerisinde Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri'ne gelen müşterilere 3. yıl garantisi ServicePlus Mercedes-Benz tarafından hediye ediliyor. Müşteriler, AdvantagePlus 4. yıl uzatılmış garanti paketi ile 1 yıl daha koruma uzatma fırsatından ve erken satın almalarda ise %40'a varan indirimlerden faydalanabiliyor.

Ön Ödemeli Bakım Paketleri Kampanyası

Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinde ön ödemeli bakım paketleri ile 2 veya daha fazla periyodik bakımın önden satın alınması durumunda %40'a varan indirimlerle orijinal yedek parça ve işçilikte sabit fiyat avantajından faydalanılabiliyor.

Bahar Bakım Kampanyası

Otomobilinizin periyodik bakımlarında müşteriler, Mercedes-Benz Orijinal Motor Yağları'nı tercih ederek, çekilişle Mercedes-Benz B-Serisi kazanma şansını yakalıyor. Üstelik 5 yaş ve üstü Mercedes-Benz sahipleri %30'a varan yedek parça indiriminden de faydalanabiliyor ve müşterilere Mercedes Me Adapter hediye ediliyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Güvenilir sağlamlık, üstün yük taşıma kapasitesi, 4×4 çekiş sistemi, yüksek sürüş gücü, dışarıdan sert görünüşlü fakat bir o kadar konforlu Mercedes-Benz X-Class'a sahip olmak isteyen müşterilere, yeni araç alımlarında 8.400 TL'ye varan indirim avantajı sunuluyor.

2017 model Mercedes-Benz X-Class Progressive ve Pure model araçlarda, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 100.000 TL'ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçeneklerinden faydalanılabiliyor. Bu kampanya ile müşteriler, %0,99 sabit faiz oranı ve 531 TL'den başlayan aylık ödeme fırsatıyla farklı kullanım alanlarına uygun bu araca sahip olabiliyorlar. Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı Vito, cazip kredi olanakları ile Nisan ayında da müşterilerini bekliyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in Nisan ayında 2018 model Vito'ya özel hazırladığı kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko kullanımına özel 100.000 TL'ye varan kredi kullanımında %1,29 sabit faiz oranı ve 48 aya varan vade seçenekleri sunuluyor. Bu kampanya ile Mercedes-Benz Vito'ya 569 TL'den başlayan aylık ödeme fırsatıyla farklı kullanım alanlarına uygun bu araca sahip olunabiliyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler; Far ve Yağmur Sensörü, Rüzgâr Savrulma Asistanı ve Şerit Takip Asistanı gibi standart güvenlik özelliklerine sahip Sprinter araçlar için Nisan ayına özel 16.000 TL'ye varan indirim avantajı sunuluyor. 2017 model Sprinter araç alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih eden müşterilere %0,99 sabit faizli kredi ile aylık 531 TL'den başlayan ödeme imkânı sunuluyor.