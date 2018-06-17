Mercedes-Benz Türk’ten “Sıfır Gibi Motor” hizmeti!

2017 yılı Nisan ayı itibariyle “Sıfır Gibi Motor” adı altında servis hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Mercedes-Benz Türk, motor yenileme işlemini kendi tesisleri içerisinde kurulan Motor Yenileme Merkezi’nde gerçekleştiriyor. Komple motor değişimi seçeneğine ek olarak Motor Yenileme Merkezi’nde “Maxi Paket” ve “Midi Paket” olarak adlandırılan çeşitli onarım kademeleri ile hasarın boyutuna ve çeşidine göre de müşterilere özel hizmet sunuluyor.

Almanya'da konu ile ilgili eğitim almış uzman bir kadro tarafından gerçekleştirilen motor yenileme işlemi, motorun parçalara ayrılmasıyla başlayarak her bir parçanın gereksinimine göre test edilmesi ve akabinde hasarlı parçaların orijinal sıfır parçalarla değiştirilmesiyle tamamlanıyor. “Sıfır Gibi Motor” ile sunduğu uygun fiyatlar ve kaliteye ek olarak; müşterilerine hızlı teslimatı da sunmayı hedefleyen Mercedes-Benz Türk, kamyon ve otobüs ürün grubu müşterilerine stoklarından komple motorunu yenilediği bir aracı 5 gün içerisinde teslim edebiliyor. Stokta olan motor, 1 iş günü içerisinde Motor Yenileme Merkezi'nden yetkili servise gönderiliyor. Uzman ekip tarafından orijinal ve yeni parçalar ile yenilenen motor, Mercedes-Benz Türk'ün 1 yıl sınırsız km yedek parça ve işçilik garantisi altında, 24 ay uygun faiz oranları ile müşterilere sunuluyor.

“Sıfır Gibi Motor” hizmetini Nisan 2017'den beri veren Mercedes-Benz Türk, bugüne kadar otobüs ve kamyon için toplamda 100'ün üzerinde motor değişimi gerçekleştirdi.