Mercedes-Benz’den Ağustos ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Türk, Ağustos ayına özel sunduğu kampanya kapsamında otomobil alımlarında %1,79 faizli kredi fırsatı ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor. Ayrıca belirtilen kampanyalar kapsamında 1 yıllık kasko ve bakım paketi de müşteriye hediye ediliyor. Hafif ticari araçlar için hazırlanan özel kampanyalar ile avantajlı kredi ve kişiye özel ödeme seçeneklerinden yararlanmak mümkün.

Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in Ağustos ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında A-Serisi, B-Serisi, CLA, GLA, C-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet, E-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet otomobil alımlarında avantajlı fırsatlar sunuluyor.

Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, Coupé ve Cabriolet otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 210.000 TL kredi tutarı, %1,19 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Coupé ve Cabriolet ve SLC otomobil alımlarında için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 180.000 TL'ye kadar kredi için 36 ay kadar vade ve %1,79 faiz oranından yararlanılabiliyor.

Ağustos ayına özel hazırlanan kampanya kapsamında Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 140.000 TL'ye kadar kredi için 36 aya kadar vade ile %1,79 faiz oranı fırsatı sunuluyor.

Lastik Garantisi

Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinden alınan otomobil lastikleri; patlama, çivi ve balon oluşumu gibi dış etkenli hasarlara karşı 24 aya kadar garanti altında satışa sunuluyor.

AdvantagePlus 4. Yıl Uzatılmış Garanti Kampanyası

2018 yılı boyunca iki yıllık yasal garanti süresi içerisinde Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri'ne gelen müşterilere 3. yıl garantisi ServicePlus Mercedes-Benz tarafından hediye ediliyor. Müşteriler, AdvantagePlus 4. yıl uzatılmış garanti paketi ile 1 yıl daha koruma uzatma fırsatından ve erken satın almalarda ise %40'a varan indirimlerden faydalanabiliyor.

Ön Ödemeli Bakım Paketleri Kampanyası

Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinde ön ödemeli bakım paketleri ile 2 veya daha fazla periyodik bakımın önden satın alınması durumunda %40'a varan indirimlerle orijinal yedek parça ve işçilikte sabit fiyat avantajından faydalanılabiliyor.

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Ön Ödemeli Bakım Paketleri & Uzatılmış Garanti’de Me Adapter Hediye!

Ön ödemeli bakım paketi veya uzatılmış garanti satın alan Mercedes-Benz müşterilerine yaklaşık 300 TL değerinde (KDV dâhil) olan Mercedes Me Adapter hediye ediliyor.

Gurbetçi Kampanyası

18 Haziran 2018 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında, Türkiye’ye otomobili ile gelen Avrupa’da yaşayan TC vatandaşlarına, bakım ve onarım işlemlerini Türkiye’deki Mercedes-Benz yetkili servislerinde yapmaları durumunda yedek parça veya aksesuar indirimi gibi imkânlar sağlanıyor.

2.El Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Mercedes-Benz Türk'ün 2.El hafif ticari araç markası Used1 altında Ağustos ayında sunulan kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda % 1,79 sabit faizli kredi ve 636 TL'den başlayan aylık ödeme fırsatı sunuluyor.

Mercedes-Benz ticari araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in, 2017 Model yılı ve altı Mercedes-Benz İnşaat/Çekici kamyon modelleri için Ağustos ayında geçerli olacak; araç+servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde, kurumsal müşteriler; 250.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vade, % 1,52 faiz oranı ve 9.190 TL aylık ödemeyle Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.

Aynı kampanyada kurumsal müşteriler Euro kredi tercih ettiği takdirde € 75.000 'ya varan kredi tutarları için %0'dan başlayan faiz oranları ve € 883'dan başlayan aylık ödemeler sunuluyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ağustos ayı kampanyası kapsamında 2017 model Mercedes-Benz Travego 15 SHD model otobüs alımlarında müşterilerine özel kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor.

Kampanya kapsamında kullanımında 700.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vadeli %0 sabit faiz oranı ile 19.444 TL aylık ödeme fırsatı ile sunuluyor.