Mercedes-Benz’den Aralık ayı fırsatları

Mercedes-Benz Türk, Aralık ayına özel sunduğu kampanya kapsamında otomobil alımlarında %1,19 faizli kredi fırsatı ve kolay ödeme seçenekleri sunuyor. Hafif ticari araçlar için hazırlanan özel kampanyalar ile avantajlı kredi ve kişiye özel ödeme seçeneklerinden yararlanmak mümkün.

Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları

E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 200.000 TL kredi tutarı, %1,19 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Facelift öncesi Coupé, Cabriolet ve SLC otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 180.000 TL'ye kadar kredi için 36 ay kadar vade ve %1,19 faiz oranından yararlanılabiliyor. Ayrıca Mercedes-Benz GLA otomobil alımlarında 140.000 TL kredi tutarı, %1,99 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri'nden alınan otomobil lastikleri; patlama, çivi ve balon oluşumu gibi dış etkenli hasarlara karşı 24 aya kadar garanti altında satışa sunuluyor.

2018 yılı boyunca iki yıllık yasal garanti süresi içerisinde Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri'ne gelen müşterilere 3. yıl garantisi ServicePlus Mercedes-Benz tarafından hediye ediliyor. Müşteriler, AdvantagePlus 4. yıl uzatılmış garanti paketi ile 1 yıl daha koruma uzatma fırsatından ve erken satın almalarda ise %40'a varan indirimlerden faydalanabiliyor.

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Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Mercedes-Benz X-Class'a sahip olmak isteyen müşteriler tarafından Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 200.000 TL'ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçeneklerinden faydalanılabiliyor. Bu kampanya ile müşteriler, %0'dan başlayan faiz oranı ile farklı kullanım alanlarına uygun bu araca sahip olabiliyorlar.

Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı Vito, cazip kredi olanakları ile Aralık ayında da müşterilerini bekliyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in Aralık ayında Vito'ya özel hazırladığı kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko kullanımına özel 200.000 TL'ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçeneklerinden faydalanılabiliyor. Bu kampanya ile müşterilere, %0'dan başlayan faiz oranı imkanları sunuluyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler; Far ve Yağmur Sensörü, Rüzgâr Savrulma Asistanı ve Şerit Takip Asistanı gibi standart güvenlik özelliklerine sahip Sprinter araç alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edenlere 200.000 TL'ye varan kredi tutarları, %0'dan başlayan faiz oranları ve 48 aya kadar vade imkânları sunuluyor.

Mercedes-Benz Kamyon Fırsatları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in, 2018 Model yılı ve altı Mercedes-Benz İnşaat/Çekici kamyon modelleri için Aralık ayında geçerli olacak; araç+kasko+servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde, kurumsal müşteriler; 250.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vade, % 1,37 faiz oranı ile şahış firmalar ise 250.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vade, % 1,48 faiz oranı Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.

Mercedes-Benz Otobüs Kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Aralık ayı kampanyası kapsamında Mercedes-Benz TRAVEGO ve TOURISMO model otobüs alımlarında müşterilerine özel bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında Mercedes-Benz TRAVEGO model otobüsler 650.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vadeli %0 sabit faiz oranı ile 18.056 TL aylık ödeme fırsatı ile sunuluyor.

Kampanya kapsamında Mercedes-Benz TOURISMO 15/16 RHD model otobüsler ise 500.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vadeli %0 sabit faiz oranı ile 13.889 TL aylık ödeme fırsatı ile sunuluyor.