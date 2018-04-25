Mercedes-Benz’den lüks SUV atağı : Mercedes-Benz Vision Maybach Ultimate

Mercedes-Maybach Ultimate Luxury konsept otomobilinin tanıtımı 2018 Pekin Otomobil Fuarı'nda yapıldı. Bu konsept model Mercedes-Maybachmarkasının üretmeyi hedeflediği GLS modelinin bir lüks versiyonu "değil" diye belirtmemizde fayda var!

İlk defa fotoğrafları gördüğünüzde bu otomobilin bir SUV değilde daha fazla yerden yüksek spor bir sedan model olarak nitelendirebilirsiniz. Bu otomobil tasarlanırken Maybach Vision 6 çalışmalarından esinlenilerek tasarlandı. Bol krom aksesuarları, yüksek süspansiyonları ve bir pervaneyi andıran jantları zaten detayları gözler önüne seriyor.

Sızdırılan iç mekan fotoğraflara baktığınızda ise beyaz renkli deri detayları ve ahşap kaplamaları yoğun bir şekilde görebiliyorsunuz. Ön konsol tamamen kahve rengi deri kaplı ve kalorifer kanalları motor ızgarası formunda.

Ön koltuklar, direksiyon, pedal takımı, ön konsol ve arka yolcu bölümü Maybach imzalı. Unutmadan bu otomobilde araç içinde şampanya yok onun yerine çiçekler var…

Aracın kalbine bakacak olursanız tamamen elektrik gücüyle çalışan bir yapıya sahip olacak. Toplamda 740 beygir güç üreteceği söylenen otomobilin en büyük rakipleri ise Rolls Royce Cullinan ve Bentley Bentayga.