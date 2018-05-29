Mercedes BMW’yi geçti!

Dünya'nın en değerli markaları sıralamasında, otomotiv devleri birbirleriyle yarışmaya devam ediyor. Son 6 yılın en değerli otomotiv markası olan Toyota birinciliğini korumaya devam ederken Mercedes, BMW'yi bu yıl geride bırakmayı başardı.

Son 6 yıldır Dünya’nın En Değerli Markaları listesinde otomotiv markası olarak lider olan Toyota’yı Mercedes-Benz ve BMW takip ediyor. Tesla ise marka değerini yüzde 60 yükseltti ve Audi ile olan farkı kapatıyor.

BrandZ’in yaptığı araştırmaya göre Toyota değerindeki yüzde 5’lik artış markanın toplam değerini 30 milyar dolara yaklaştırdı. Özellikle SUV ürün gamındaki yenilik ve Avrupa pazarındaki SUV talebi Toyota’nın değer artışını özetliyor.

Son 13 yıldır 11 kez sıralamada lider olan Toyota, sadece iki defa ikinciliğe geriledi, 2010 ve 2012 yıllarında. Mercedes-Benz ise 2016 ve 2017 yıllarında marka değerini toplamda yüzde 9 arttırarak 25.7 milyar dolara ulaştı. BMW ise yüzde 4’lük artışla 25.6 milyar dolar değere sahip. Mercedes-Benz’in bu artışındaki en büyük etken, Çin, Brezilya ve Rusya otomotiv pazarlarındaki yeni E Serisi talepleriyle alakalı.

BMW’nin ise özellikle geçen yılki Amerika satışları markanın değer artışının yavaşlamasına sebep oldu ve bu yüzden de Mercedes-Benz’in gerisinde kaldılar.

Volkswagen tekrar listede!

Emisyon sorunundan dolayı Volkswagen son iki yıldır listede değildi. Ancak bu yıl 10. en değerli otomotiv markası olarak sıralamadaki yerini aldı. Marka geçen yıl 6.23 milyon otomobil satarak rekor kırdı.

Tesla Audi ile arayı kapattı!

5.9 milyar dolarlık değerden 9.3 milyar dolara ulaşan Tesla, sıralamaya bakıldığında özellikle Audi ile arasındaki farkı kapattığını gösterdi. Tesla’nın Model 3 atağı markanın değerine özellikle etki etmiş durumda.