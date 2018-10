Mercedes C Serisi alacaksanız bu donanımda olsun!

2014 yılında karşımıza çıkan en güncel C Serisi bu yılın ortalarında modern teknolojilere kavuşarak makyaj operasyonu geçirdi. Otomobilin farları, stopları ve donanım özellikleri bu yenilenme kapsamında farklılaşırken en büyük değişim otomobilin motor ve güç aktarım organında oldu.

Mercedes markasının en önemli modellerinden biri olan D sınıfı üyesi C Serisi bu yılın ortasında makyaj operasyonu geçirerek daha rekabetçi bir otomobil oldu. Makyaj kapsamında otomobilin aydınlatma gruplarının teknolojisi tamamen yenilendi yani far ve stoplar artık led teknolojisine sahip.

Otomobilin dışında bu yeniliklere ek olarak yeni tasarımlı jantlar da hemen dikkatinizi çekiyor. AMG donanımlı olan test otomobilimizin jantları da tahmin edersiniz ki özeldi ve 19 inç boyutunda olduğunu belirteyim.

Aracın içine geçtiğinizde ise karşınıza A, E ve S serilerinde olan tamamıyla lcd ekranlar ne yazık ki çıkmıyor ancak eski versiyona göre daha büyük olan ana multimedya ekranı hemen dikkatinizi çekiyor. Bu ekranın boyutu 10.25 inç ve çözünürlüğü sayesinde göz yormayan bir parlaklığa sahip.

Yenilenen direksiyonun hemen arkasında ise gösterge şeklinde dijital ekran yer alıyor. Bu ekranın boyutuysa 12.3 inç. Gösterge tablosunu üç farklı(sportif, Modern ve Klasik) temada kullanabiliyor ayrıca kullanım şeklinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz.

Otomobilin vites kolu direksiyonun hemen arkasında olduğu için, konsolun ortasında alışkın olduğumuz vites yerinde ciddi bir boşluk ve alan kazanımı var. Bu kısımda ise dikkat çeken en önemli parça multimedya sistemini kontrol edebildiğiniz yuvarlak buton ve touchpad. Kullanımı kişiden kişiye değişen bu sistem beni trafikte biraz yordu diyebilirim, özellikle de kayıtlı olmayan radyo frekansı ayarlarken sistem dikkat sınırlarınızı zorluyor…

Makyajla birlikte C Serisi iç mekanda ambiyans aydınlatmasını da kullancısına sunuyor. Ayrıca test otomobilinin iç mekan trimleri “Antrasit meşe ağacından mat cilalı ahşap” özelliğindeydi…

C200 AMG 4Matic olan test aracımızın en güzel detaylarından biri ise kapıyı açtığınızda karışınıza çıkan “Kızılcık kırmızısı” deri döşemesi. Renk açısından dikkat çekmeyen bu döşeme aracınıza ekleyeceğiniz en şık donanım olarak öne çıkıyor, fiyatı ise 10 bin 900 tl… Hazır otomobilin iç renginden bahsetmişken gövde renginden de bahsetmek isterim. Mat görünen açık gri aslında “Metalik İridyum Grisi” olarak geçiyor ve iç mekanla alabileceğiniz en şık kombinasyon. Ayrıca krom olmasına alıştığımız cam çıtaları, kapı kolları detayları ise AMG donanımdan dolayı parlak siyah olarak belirlenmiş.

Test otomobilimizin hatta makyajlı C Serisi’nin kazandığı en önemli teknik detaylarda ise ilk sırayı motor alıyor. 1.5 litrelik turbo beslemeli ve elektrik destekli ünite 184 beygir güç ve 280 Nm tork üretiyor. Şanzıman ve motor arasında yer alan elektrik motoru ise otomobilin ani hızlanmalarına destek olurken, sabit bir hızla seyir halindeyken içten yanmalı motorun yükünü tamamıyla elektrik motoruna verebiliyor. Bu yeni hibrit sisteme benzeyen teknik detayın adı ise Mercedes-Benz markasında Electric Intelligence(EQ) olarak geçiyor.

Teknik detaylarda ikinci sırada ise markanın kendi geliştirdiği 9G-Tronic şanzıman geliyor. Tam otomatik olan bu şanzıman sayesinde C200 lineer olarak keyifli bir biçimde hızlanırken, özellikle uzun yolculuklarda yakıt tüketimi konusunda iddialı bir konuma geliyor. 9. vites 140 km/s hızla giderken motor devir göstergesi 1800-2000 d/d aralığında oluyor. Bu değer sizin en az yakıt tüketimi gerçekleştirdiğiniz değer…

Dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan test otomobilimiz bu durumu sürücüsüne her fırsatta gösteriyor. Ani hızlanmalarda gücünü daha iktisatlı kullanmayı başaran bu sistem sayesinde fazla lastik sürtünmesiyle karşılaşmadan hareketinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hazır bu detaydan bahsetmişken makyaj operasyonu sonucunda C Serisi’nin sürüşünde ne tarz değişiklikler oldu onlardan da bahsedeyim.

Öncelikle otomobille harekete başladığınız andan itibaren sert bir yapısı olduğunu fark ediyorsunuz. Ancak bu sert yapı AMG donanımından kaynaklı. 19 inç boyutunda jantlar, dar profilli lastikler ve AMG’ye özel süspansiyonlar C200’ü bu hale getirmiş. Bu sertlik bir süre sonra canınızı sıkar mı bilmem ama tempolu sürüşlerde “Bir otomobil yere nasıl basmalı?” sorusunun cevabını size rahatlıkla gösteriyor, tabi ki sedan bir premium demek istedim…

Yeni süspansiyonlar ve geliştirilen yalıtım ögeleri, otomobilin sürüşü boyunca kabine ses almasını en aza indirmiş seviyede hatta bir sınıf üstte yer alan E Serisi kadar kabinin sessiz olduğunu içtenlikle söyleyebilirim.

C200 AMG 4Matic ile 0’dan 100 km/s hıza 8.1 saniyede ulaşabiliyorsunuz. otomobilin maksimum hızı ise 234 km/s olarak sınırlandırılmış. Aracın fabrikasyon olarak yakıt tüketim değeri karma koşullarda 6.5 ile 6.9 lt / 100 km aralığında. Ben bu otomobili kullandığım 300 km mesafede ise 10.6 lt / 100 km yakıt tüketim verisini yakaladım.

Gelelim makyajlanan C Serisi’nin fiyatlarına, eğer sıfır kilometre bir C Serisi almak isterseniz rakam 304 bin TL’den başlıyor ama bu C180. C200 4Matic ise 373 bin 600 TL’den başlayan fiyata sahip. Test otomobilimiz olan C200 4Matic AMG ise 391.607 TL… Fiyat bakımından limitleri zorlayan bir otomobil olsa da sahip olduğu donanım ve yenilenen iyi sürüş hissi C Serisi’ne olan “baba arabası” bakışınızı değiştirebilir. Özellikle test otomobilimizin donanımı, iç ve dış renk kombinasyonu da C Serisi alacaklar için bir örnek oluşturabilir!