Mercedes : Hükümetle görüşüyoruz!

Daimler AG, yaptığı açıklamada Alman hükümetiyle birlikte emisyon sorununu çözmek için çalıştığını belirtti. Ayrıca marka, bir dergide çıkan binlerce aracını geri çağıracak haberinin de gerçekçi olmadığını açıkladı.

Bloomberg’in haberine göre Der Spiegel Dergisi’ne çıkan haberde, markanın emisyon sınırları ve kurallarına uymamasından dolayı 700 bin aracın geri çağırmak zorunda kalacağı yönündeydi. Daimler markası da bu habere bir cevap niteliğinde açıklamada bulundu ve Almanya hükümetiyle görüştüklerini açıkladı.

Stuttgart’tan, Mercedes’in merkezinden yapılan açıklamada, “Daimler, otoritelerle birlikte bu problemi şeffaf bir şekilde çözmeye çalışmaya devam edecek” yönünde oldu. Almanya hükümeti, Daimler CEO’su Dieter Zetsche ve Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ile yaptığı görüşmelerden sonra, özellikle haziran ayında geri çağrılmalar azaldı yorumunu yaptı.

Spiegel yaptığı haberde “24” Mercedes modelinin bu durumdan etkilendiğini belirtmişti. C ve S Serileri, birden fazla ama hangi modellerin olduğu belli olmayan SUV modelleri ve Vito modelleri etkilenenlerin arasında yer alıyor. Daimler, geçtiğimiz yıl AB sınırlarında yer alan 3 milyon aracını ücret talep etmeden yazılım güncellemesi için geri çağırmıştı. Markanın kullandığı 1.6 litrelik dizel motor özellikle C ve Vito model araçlarında kullanılıyor ve emisyon sınırlarıyla alakalı Mercedes’e

sorun yaratıyordu!