Mercedes’in 4 kapılı coupe’si

Tüylerinizi ürpertecek derecede güç ve yaşam alanın sunulduğu, Mercedes-Benz'in süper spor otomobile dört kapılı yorumu olan AMG GT4'e daha yakından bakın!

Aslında bu otomobilin tam adı Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Açıklamak gerekirse AMG GT diye adlandırılan markanın en spor otomobili olan modelin 4 kapılı versiyonu. Bu otomobilin bir özelliği daha var o da Affalterbach’dan gelen ilk dört kapılı spor otomobil olma…

Mercedes-Benz’in özellikle 2012 yılından sonra yapmış olduğu yenilikler markaya her segmentte model sunma imkanı kazandırdı. Efsane modeller olan SLS ve AMG GT modellerinin ardından Mercedes-AMG tarafından özel ve özerk olarak geliştirilen bir otomobil. Alışılmış Mercedes konforunu, şık tasarımı ve spor otomobil mühendisliğini sunan bu otomobil fastback diye adlandırılan spor otomobil olma özelliğini de taşıyor.

AMG GT 4 Doors Coupe ile marka, spor otomobil kullanımını günlük kullanım normları içerisinde sunuyor. AMG GT’ye göre sistematik olarak genişletilen otomobil uzun motor kaputlu gövdesiyle AMG GT ailesinin tasarım dilini taşıyor. Ancak farlar 2 kapılı coupe modele göre daha farklı bir tasarıma sahip.

Yeni AMG GT 4 Kapılı Coupe otomobil 6 ve V8 silindirli iki alternatif üniteyle satılacak. 6 silindirli motor 3 litre hacme sahip. Bu motor 435 beygir güç üretiyor ve otomobil 0’dan 100 km/s hıza 4.5 saniyede ulaşabiliyor. 6 silindirli motora sahip olan versiyonun adı ise AMG GT53 4MATIC.

Diğer model ise AMG GT63 4MATIC. Bu otomobil ise 4 litrelik V8 bi-turbo üniteyle hayat buluyor. 585 beygir güç ve 800 Nm tork üreten bu versiyon 0’dan 100 km/s hıza ulaşmak için 3.4 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Son olarak da AMG GT63 S 4MATIC. Bu otomobil 4 litrelik V8 motorun biraz daha güçlü versiyonuna sahip. Tam olarak 639 beygir güç üreten bu ünite sayesinde otomobil 3.2 saniye gibi inanılması güç bir sürede 0’dan 100 km/s hıza ulaşıyor, dört kapılı bir gövdeye sahip olan otomobiller için inanılmaz bir süre! Ayrıca 900 Nm tork değeri de otomobilin ne kadar iddialı olduğunu resmen gösteriyor.

Dört kapılı AMG GT modellerinin tümü 4MATIC çekiş özelliğine sahip. Otomobil bu sayede iki kapılı versiyondan ayrılıyor. Bu sistem sayesinde daha iyi yol tutunmayı başaran AMG GT4 Kapılı Coupe’nin aktarma görevini ise özel olarak modifiye edilen 9G-Tronic otomatik şanzıman üstlenmiş durumda. BU otomobil için özel yeniliklere sahip olan bu ünite daha hafif ve daha fazla tork yükünü kaldırma özelliğine sahip.

AMG GT4 Kapılı Coupe’de diğer modellerde olmayan yeni bir özelliğe de merhaba diyoruz : AMG Cylinder Management! Bu özellik sadece V8 motorlu versiyonda sunuluyor. Sakin ve sabit kullanımlarda otomobil 2, 3, 5 ve 8. silindirleri kapatarak otomobilin daha tasarruflu olmasını sağlıyor.