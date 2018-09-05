Mercedes’in ilk tam elektrikli modeli : EQC!

Alman otomotiv devinin son zamanlarda sıkça detaylarını paylaştığı ilk tamamen elektrikli modeli olan EQC karşınızda! Mercedes-Benz bu modeliyle Tesla'nın hakim olduğu elektrikli lüks otomobil pazarından pay almaya çalışacak!

Mercedes EQC, Paris Otomobil Fuarı’ndan önce Stockholm’de yapılan bir etkinlikle tanıtıldı. Markanın kompakt SUV modeli olan GLC’nin tam elektrikli motora sahip olan versiyonu gibi olan EQC, ilk bağımsız ve tam elektrikli model olarak öne çıkıyor. Mercedes EQC, Tesla Model X, Jaguar I-Pace ve Audi E-Tron gibi modellerin rakibi olacak.

EQC modeli markaya özellikle Avrupa ve Çin’deki emisyon sınırlarının altında kalma fırsatları oluşturacak. Daimler CEO’su Zetsche, “EQ modellerimizin genişlemesine ve 1 milyardan fazla batarya üretimine 10 milyar euro yatırım yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

EQC’yi yollarda görmemiz için ise biraz daha beklememiz gerekiyor. Otomobilin üretimine gelecek yılın ortasında başlanması planlanırken 2020 yılında da satılması bekleniyor. 2016 yılındaki Paris Otomobil Fuarı’nda GLC EQ konsept olarak ilk defa karşımıza çıkmıştı. EQC’de markanın ilk elektrikli otomobil platformu olan EVA(Electric Vehicle Architecture) kullanıldı. Mercedes 2022 yılına kadar 10 tane elektrik enerjili modelinin tanıtımını yapacak ancak bunları arasında Smart’ın da elektrikle çalışan modelleri olacak.

EQC’de kullanılan motor 80 kWh gücünde ve otomobilin 400 km menzile ulaşmasını sağlıyor. 2425 kilogram ağırlığında bir kütleye sahip olan bu otomobil 0’dan 100 km/s hıza 5.1 saniyede ulaşmayı başarıyor.

Zetsche ve Mercedes EQC’nin siparişlerini gelecek yılın başlarında alacaklarını belirtti. Fiyat olarak ise rakipleriyle rekabet edecek rekabetçi bir rakam üzerine çalıştıklarını belirtti. CEO Zetsche’ye göre bu modelin müşterilerinin yarısı, Mercedes-Benz kullanıcılarından oluşacak.

Zetsche, “En uzun menzile veya en büyük pillere sahip olmak zorunda değiliz. Gelen olarak konforlu, güvenli ve dört dörtlük olmayı hedefliyoruz. Bu açıdan piyasada en iyi ürüne sahip olacağımızdan eminim” açıklamasını da yaptı.

EQC’nin maksimum hızı 180 km/s ile sınırlandırılmışken, otomobilin bataryası şarj istasyonunda sıfırdan tam dolu seviyeye 40 dakikada ulaşıyor. Otomobilin şarj yuvası dünya çapında kullanılan hızlı şarj istasyonlarına uyum sağlayacak biçimde tasarlanmış. Avrupa ve Amerika’da kullanılan Combined Charging Systems (CCS) ve Japonya ile Çin’de kullanılan CHAdeMO ve GB/T sistemlerine uyumlu.

EQC dışarıdan kompakt bir SUV boyutunda. Markanın GLC modeliyle boyut ve iç mekan üzerinde belirli benzerlikleri bulunuyor. Yani bu otomobil aslında bir SUV model ve 4 tekerlekten çekiş özelliğini kullanıcısına sunuyor. Önde bulunan elektrik motoru sayesinde otomobil maksimum verimlilikle çalışıyor. Özellikle sakin kullanımlarda ve şehir içi trafikte bu motor bütün yükü çekiyor. Arka aksta bulunan elektrik motoru ise devreye daha dinamik kullanımlarda giriyor. Toplam sistemin kağıt üzerindeki güç değeri ise 402 hp güç ve 765 Nm tork.

Otomobilin içine baktığınızda ise markanın tamamıyla lcd olan dev ekranları karşınıza çıkıyor. Ayrıca diğer Mercedes-Benz modellerinden de tanıyacağınız üç kollu direksiyon da iç mekanı oldukça şık bir görünüme kavuşturmuş.

EQC modelinin en büyük rakipleri ise Jaguar I-Pace ve Tesla Model X! Otomobil Daimler’in Bremen’deki fabrikasında üretilecek ayrıca Çin ve ABD’deki fabrikalarda da üretime geçmesi bekleniyor.