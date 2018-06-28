Mercedes’in yanına bir marka daha ekledi

İstanbul'daki ilk DS Store açılışında bizleri bir sürpriz bekliyormuş... Tüm operasyonunu PSA şirketi olan Peugeot Türkiye'nin yürüttüğü DS Automobiles'ın Türkiye'deki satıcısı Koluman Holding olacak!

İstanbul'daki ilk DS Store açılışı ve eş zamanlı olarak DS 7 Crossback modelinin lansmanı için gerçekleştirilen organizasyonu DS Marka CEO'su Yves Bonnefont, DS Automobiles Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç ve Koluman Holding şirketlerinden Monde Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Türkay Saltık katıldılar.

Yves Bonnefont “İlk DS Store'un İstanbul'da açılması ve DS 7 CROSSBACK modelinin Türkiye’de lanse edilmesiyle marka uluslararası gelişiminde önemli bir adım daha atıyor. Türkiye önemli bir ülke ve İstanbul, markanın hedeflediği dünyadaki büyük şehirlerden biri.” dedi ve ekledi: “İş ortağımız Monde'nin deneyimleri başarıda önemli bir role sahip. Türkiye’de DS gelişimini hızlandırmak için bir sıçrama tahtası görevi üstleniyor.”

DS Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç yapmış olduğu değerlendirmede: ”Otomotiv endüstrisinde Fransız lüks bilgi birikimi ve deneyimini somutlaştıran parizyen DS Automobiles markasını temsil etmekten gurur duyuyoruz. Amacımız seçkin bir DS ağı kurmak ve gelecekte ülkedeki önemli şehirleri kapsayacak şekilde DS Store sayımızı arttırmak.”

DS markası, Fransızların otomotiv endüstrisindeki lüks kavramını tüketiciye yansıtan bir marka. Özellikle Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un da otomobilini veren DS, bu adımla birlikte kurtlar sofrasına indi. Premium otomobil segmentinde yer alan Audi, Mercedes, BMW gibi markalarla mücadele etmek için ortaya çıkan marka bakalım bu segmentte nasıl bir mücadele sergileyecek.

İki yılda 800 satış noktası açan DS, TÜrkiye’de Peugeot Türkiye şirketi Popaş ile yoluna devam edecek. Popaş ise bu durumda bayilik görevini Koluman Holding’e verdi. Koluman, yeni bir şirket aldınta DS markasının otomobillerini satacağı bayisini açtı ve ikinci bayiliği de Ankara’da açacak. Peki servis ne olacak diye düşünüyorsanız bu konuyla alakalı hiç şüpheniz olmasın Koluman Türkiye çapında 5, Peugeot ise Türkiye çapında 15 servis birimini ve toplamda 20 servis hazırlanmış durumda.