Mercedes’ten Fransa’ya 500 milyon euroluk yatırım!

Fransa ile Almanya sınırına yakın bir bölgede olan Hambach fabrikasına, Mercedes-Benz 500 milyon euro'luk yatırım yapacak. Bu yatırım sonucundaAlman devin kompakt sınıfta yer alan elektrikli otomobilleri bu fabrikada üretilecek...

Mercedes markası daha önceden 2022 yılında tüm modellerinin elektrik motorlu versiyonlarını piyasaya sunacağını duyurmuştu. Bu strateji doğrultusunda marka, Fransa ve Almanya sınırında olan Hambach fabrikasında kompakt sınıfta yer alan modellerini üretme kararı aldı. Bu üretim kararı için Mercedes, bu fabrikaya 500 milyon euro değerinde bir yatırım yapacak.

Hambach fabrikası Smart modellerinin de üretildiği fabrika hatta Smart’ın elektrikli modelleri de bu fabrikada üretiliyor. Markanın elektrikli otomobil üretimindeki en stratejik tesislerinden biri olan bu fabrika da kompakt sınıftaki elektrikli modelleri üretmesi oldukça avantajlı.

Marka 2022 yılına kadar üreteceği elektrikli modelleri ve 2022’deki ürün gamında yer alacak olan her modelin elektrikli versiyonu için toplamda 10 milyar euro yatırım yapacağını açıklamıştı. Otomotiv üreticileri arasında elektrikli otomobillere dönüşümünü en agresif olarak planlayan marka olan Mercedes, gelecek yıl bu ürün gamının ilk meyvesini bizlerle tanıştıracak. EQ olarak adlandırılan bu ürün gamının ilk modeli de EQC adında olacak.

Daimler AG Başkanı Dieter Zetsche konuyla alakalı, “20 yıl önce ilk adımı attığımız Fransa-Almanya projesi Hambach’ta başlamıştı. Şimdi ise bu projeyi bir sonraki adıma taşıyoruz. 100 yıldan fazla bir süredir ilk defa Mercedes üretimini Fransa’ya getiriyoruz. Kompakt EQ modellerimiz Hambach’ta olacak.” açıklamasını yaptı.

Fabrikaya yapılacak olan 500 milyon euroluk yatırım, mevcut fabrikaya ilave üniteler eklenmesi ve üretim bandı genişlemesi yönünde olacak. Üretim başlangıç tarihi ve kapasitesi ise marka tarafından açıklanmadı.