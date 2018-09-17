Michelin Türkiye Rallisi’nde kendini ispatladı!

8 yıllık aranın ardından Türkiye, WRC takvimine yeniden girdi. Michelin, Türkiye rallisi için sert hamurlu LTX Force H4 ve orta hamurlu LTX Force M6 olmak üzere iki çeşit lastiğiyle pilotların yanındaydı. Marka WRC2 için ise yumuşak hamurlu Latitude Cross S80 ve sert hamurlu Latitude Cross H90 lastiklerini getirdi. Her iki yarışta da sert bileşenli lastikler takımlar tarafından tercih edilen lastikler oldu.

Etaplarda neredeyse futbol topu büyüklüğünde taşlar pilotlara zor anlar yaşattı. Michelin Ralli Direktörü Arnaud Rémy ralliye ilişkin, “Türkiye Rallisi'nin zorlu bir yarış olacağını zaten biliyorduk ancak takımların ve araçların bu kadar zorlanacağını düşünmüyorduk. Michelin olarak bu olağanüstü zor koşullarda, takımlara performans ve güvenlik sunmamız mühendislerimizin güç ve rekabet arasında doğru dengeyi sağladığını gösteriyor. Lastiklerimize gelince ise bu şartlar altında ekiplerin lastiklerimizle ilgili övgülerini duymak oldukça sevindiriciydi. Eğer bizim son on yılda geliştirdiğimiz lastik teknolojilerimiz olmasaydı bu yarış çok daha farklı sonuçlanabilirdi”

2018 Ralli Türkiye'nin kazananı Ott Tänak / Martin Jarveoja ikilisiyle Toyota takımı oldu. Yarışın ikincisi ise yine Toyota takımından Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila ikilisi ikinci olurken; Hayden Paddon / Sebastian Marshall (Hyundai i20 WRC) podyumda üçüncü olarak yer aldı.

WRC 2'de ise Kopecky / Dresler ikilisi (Skoda Fabia R5) birinci, Tempestini / Itu (Citroën C3 R5) ikinci, Britons Ingram / Whittock (Skoda Fabia R5) üçüncü olmayı başardı.