MINI ÖTV avantajı sunuyor!

MINI, Ekim ayına özel hazırladığı kampanya ile yepyeni bir MINI sahibi olmak isteyen herkesi Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarına bekliyor.

MINI'nin ay sonuna kadar geçerli olacak kampanyası kapsamında, geniş iç hacmi ile hem şehir içinde hem de şehir dışında konforlu bir sürüş deneyimi sunan MINI Countryman için ÖTV avantajı ile birlikte 60.000 TL'ye kadar 12 ay, %0,99 faiz oranlı krediden yararlanılabilecek.

Ayrıca yenilenen özellikleri ile dikkat çeken Yeni MINI 5 Kapı ekim ayında ÖTV avantajıyla 148.500 TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken; tüm MINI modelleri için Eylül ayına özel anahtar teslimde 3.000 TL'ye kadar takas desteği sağlanıyor.