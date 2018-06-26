MINI özünden uzaklaşıyor…

BMW çatısı altındaki markalardan biri olan MINI, BMW AG'nin yeni kararıyla birlikte İngiltere Oxford'ta bulunan fabrikasını kapatıyor! Şirket sebep olarak ise Brexit'in markanın tedarik zincirini zarara uğrattığını yönünde.

Financial Times’ın haberine göre markanın Gümrük Müdürü Stephan Freismuth konuyla alakalı markanın Oxford’taki fabrikasını kapatmak zorunda olduğunu söyledi. MINI ve Rolls Royce üretilen bu fabrika tüm MINI üretiminin yüzde 60’ını gerçekleştiriyor(378 bin). Oxford ve Hams Hall’da toplam 6300 çalışan bulunuyor. Bu çalışanlar BMW motorlarıyla MINI üretimlerinden sorumlu.

Stephan Freismuth, “Biz her zaman elimizden geleni yapacağımızı belirttik. Ancak günün sonunda tedarik etmeye çalıştığımız ürünlerimiz sınırda duracak, bekletilecekse biz İngiltere’de üretim yapamayız” dedi. Ayrıca fabrikada BMW’nin yaklaşık yüzde 90’lık bir yedek parça kullanımı söz konusu. Bu parçalar İngiltere’de üretilmiyor ve BMW’nin ana fabrikasından ve Avrupa’nın belirli yerlerinden geliyor. Freismuth, “Eğer üretimimiz bir gün duracak olursa bunun maliyeti çok fazla olur. Ancak şu anda bu kadar fazla gümrükte bekleme varsa markanız da bu durumu buna göre değerlendirecektir” dedi.