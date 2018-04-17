Model 3’ün üretimi son mu buldu?

Tesla'nın giriş seviyesi modeli olacak olan Model 3'ün üretimi bu yıl ikinci kez durduruldu. Üretimin durdurulma sebebi ise markanın ekonomik dar boğazda olması...

Pazartesi günü Tesla’nın Kaliforniya’daki Fremont fabrikasından Model 3 üretiminin durdurulduğu haberi geldi. Şubat ayında da yaşanan bu üretim durdurma durumu, bu yıl daha Mayıs ayı olmadan ikinci kez gerçekleşmiş oldu. Her ne kadar Tesla’nın ilk çeyrek raporları iyi gözükse de üretimi durdurmanın sebebi olarak markanın zaten ekonomik dar boğazda olduğunu belirttiler. Bir de bu duruma Model 3’lerin tesliminin gecikmesinden kaynaklı olarak kapasite arttırımına gitmeyi de eklediğinizde Tesla daha da büyük bir mali krizin içine girmiş oldu.

BuzzFeed’in haberine göre üretime ara verme durumu 4-5 gün sürecek. Yılın ikinci çeyreğinden sonra üretim kapasitesini haftada 2500 adete çıkartmayı hedefleyen Tesla, üretime ara vermesiyle alakalı kafalardaki soru işaretlerini gideremedi, ayrıca Model 3’ünü teslim almayı bekleyenleri de bu arada düşünmekte fayda var…

Model 3’ün üretimiyle alakalı bütün sorunun kendisinden kaynaklandığını geçtiğimiz hafta söyleyen Elon Musk,”Model 3 üretirken otomasyon tabanlı üretim sistemi tercih edip insan elinin en az deydiği bir sistemimiz olacaktı ancak insan gücüne robotlardan daha çok ihtiyacımız oldu.” açıklamasını yapmıştı.