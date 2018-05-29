Motor sporlarına bir de buradan bakın!

Geride bıraktığımız haftasonu, Fiat'ın düzenlediği Egea Seni Piste Çağırıyor organizasyonu Gaziantep'te idi. Organizasyonda en çok dikkatimizi çeken engelli katılımcılar için özel olarak hazırlanan Egea yarış otomobiliydi.

Fiat Motor Sporları’nın geçen yıl başladığı etkinlik 2018 yılında da devam ediyor. Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen organizasyonlarda toplamda 2500 kişinin üzerine ulaşan katılım dikkat çekiyor. 26 Mayıs Cumartesi günü Alleben Göleti Otoparkı'nda gerçeklen aktivitede; hafta boyunca Fiat Bayii Topçuoğlu Otomotiv'e gelerek Egea ile test sürüşü yapan otomobil tutkunları kıyasıya rekabet etti.

Grupların belirlenmesinden sonra 5 ve 6 kişilik gruplar öncelikle sözlü eğitime alındılar. Bu eğitim sırasında nasıl fren yapılır, direksiyon tutuşu nasıl olur ve pist hakkında bilgiler Fiat Motor Sporları takımı eğitmenleri tarafından verildi.

Organizasyon alanında oluşturulan pistte ilk olarak 7 kukalı bir slalom, uzun bir sağ viraj, 5 kukalı ikinci slalom ve fren bölümleri yer alıyor. Bu pist alanını en hızlı geçen kişiler ise madalyayla ödüllendirildi. Ayrıca katılım gerçekleştiren her kişiye sertifikası verildi.

Tüm bu pisti tamamlamak için ise Fiat Motor Sporları takımının geliştirdiği 1.6 litrelik dizel motorlu Egea Sedan’lar katılımcılara eşlik etti. Bu otomobiller tamamen yarış için hazırlanmışlar. Araç içinde fazlalık diye tabir edebileceğiniz hiç bir şey yokken çelik barlar aracı ve sürücüyü her hangi bir kazaya karşı korumak üzere tasarlanmış. Ayrıca 1.6 litrelik multijet motorları 180 beygir güç üretiyor. Beklediğinizden daha iyi performans sergileyen bu otomobillerle bizde sozcu.com.tr olarak bu yarışa katıldık. 26.32 saniyelik bir dereceyle de birinci olarak bu yarışı tamamladık.

Engelli sürücüler için de Egea yarış otomobili var!

İlk defa karşılaştığım ve çok heyecanlandığım bir konu da engelli sürücüler için hazırlanmış olan Egea yarış otomobiliydi. Bizim kullandığımız otomobillere göre biraz daha farklı tasarlanan bu otomobil sayesinde engelli sürücülerin de bu tecrübeyi yaşamasına katkıda bulunan Fiat Motor Sporları takımı çok iyi bir işe imza atmış.

Bu otomobilde gaz ve freni direksiyonun hemen altında yer alan kol ile elinizi kullanarak sağlıyorsunuz. Ayrıca ön yolcu koltuğunun ucunda da bulunan gaz ve fren pedalları herhangi yanlış bir durumda eğitmenin duruma müdahale etmesine imkan tanıyor. Egea Seni Piste Çağırıyor etkinlikleri, Türkiye'nin farklı bölgelerine uğrayarak tüm hızıyla devam edecek.

Asfalta Özel 180 HP’lik Egea Sedan

Pist kullanımı için özel olarak Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda geliştirilen Fiat Egea Sedan’da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü daha büyük bir turbo besleme, özel egzoz sistemi ve yazılımla birlikte 180 HP’ye çıkarılırken, vites oranları kısaltılmış, özel olarak hazırlanan 6 ileri manuel şanzımanla donatılıyor. Pist kullanımına özel Egea Sedan’da, 17 inç boyutunda Speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de bulunuyor.