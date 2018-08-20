“Motorcu Dostu Trafik” projesi Türkiye’de yayılmaya devam ediyor

Motorcu Dostu İstasyon Projesi ile başlayan, ardından Elektrikli Araç Şarj Noktaları ve Ücretsiz İnternet gibi sektörde pek çok ilki temsil eden hizmetleriyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Aytemiz, trafikte karşılıklı anlayışa dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projesi Motorcu Dostu Trafik kapsamında Türkiye çapında etkinliklerine devam ediyor.

Aytemiz'in liderlik ettiği, Castrol, Unico Sigorta, TMF (Türkiye Motosiklet Federasyonu) ve Yuasa sponsorluğunda; MKSF (Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu), MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği), Suzuki ve TMP(Türkiye Motosiklet Platformu) desteği ile gerçekleşen projenin sabit eğitimler ve gezici etkinliklerle birlikte Türkiye çapında yayılması sağlanacak. Bu kapsamda başlayan Asil Özbay'la Yol Deneyimleri gezici etkinliklerinin ilk iki etabında İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun, Trabzon, Erzincan, Van, Diyarbakır, Gazianep, Adana ve Mersin'de motosiklet severler ile bir araya gelindi. Asil Özbay'ın yollara dair hikâyelerini, bu rotalarda dikkat edilmesi gereken yerleri, güvenli sürüşün ve güvenlik

donanımlarının önemini, diğer araçların yoldaki motosiklet kullanıcılarına sergiledikleri davranışların hayati önemlerini paylaştığı etkinliklere 11 ilde toplam 1.500 kişi katıldı.

Motorcu Dostu Trafik Projesi kapsamında planlanan diğer hedefler de şu şekilde;

Trafik güvenliği konusunda yapılan tüm etkinliklerde, trafiğin vazgeçilmez ve önemli bir parçası olan motosiklet sürücülerinin de, doğru ve etkin bir şekilde temsil edilmesi için çaba sarf edilecek.

Kamu ve özel otoriteler tarafından yolların, caddelerin, sokakların, otoparkların “motorcu dostu” bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi çalışmalar yapılacak.

Türkiye'de 600'ü aşkın ve her gün ortalama 200 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği Aytemiz istasyonları, konuyu sürekli gündemde tutacak şekilde görsel malzemelerle donatılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde, güvenlik donanımları konusunda hassasiyetinin artırılması için çalışılacak.

Belediyeler tarafından tahsis edilecek olası tüm açık hava reklam alanlarında proje hatırlatılacak.

En az bir adet kamu spotunun devreye girmesi sağlanacak.

Güvenlik donanımlarının üzerindeki vergilerle ilgili görüşmeler yapılacak.

Özellikle şehirlerarası trafiğin çok yoğunlaştığı bayram öncesi dönemlerde, Aytemiz istasyonlarında ve otoyol gişelerinde projeye dikkat çekilerek, trafikteki can kayıplarımızı ve yaralanmaları önlemek amacıyla, motosikletlere reflektörlü bir aparat ve diğer araçlara yine reflektörlü proje logolu dikkat çekici stickerler dağıtılacak.