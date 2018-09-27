Motorsporlarında hızlı haftasonu!

29-30 Eylül hafta sonunda, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet programında yer alan offroad, pist, drift ve ralli branşlarında 4 ayrı ulusal yarış gerçekleştirilecek.

2018 Türkiye Pist Şampiyonası 4.ayak yarışları, TOSFED Yıldızını Arıyor 2018 final elemeleri ve Egea Gençler Kupası yarışlarıyla birlikte 29-30 Eylül tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde organize ediliyor.Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, Apex Masters pilotlarının drift showları, super spor ve klasik otomobillerle renklenecek organizasyon pazar 11:00’den itibaren ücretsiz olarak izlenebilecek.

Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası üçüncü yarışı, Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından 30 Eylül Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı sporcuların güçlü otomobilleri ile bol dumanlı kapı kapıya mücadelelere sahne olacak organizasyon saat 11:00-12:00 arasındaki antrenman turları ile başlayacak ve 12:00-13:00 saatleri arasında pilotlar ve otomobillerinin tanıtımı ile devam edecek. Saat 13:30'da başlayacak olan eşleşmeler saat 17:00'ye kadar devam edecek ve en iyi 16 sporcu birincilik için birbirleri ile kıyasıya çekişecek. 17:30'daki ödül töreni ile son bulacak sezonun üçüncü drift yarışı, ücretsiz olarak izlenebilecek.

Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. ayak yarışını 29-30 Eylül tarihleri arasında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirecek. İki günlük yarış boyunca 7 etap geçilecek. Merkezefendi Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek yarışa Türkiye'nin farklı illerinden 28 araç ve 56 sporcu kayıt yaptırdı. 29 Eylül Cumartesi günü saat 12:30'da başlayacak olan yarışın ilk gününde orman etabı 4 kez geçilecek. 30 Eylül Pazar günü ise Merkezefendi offroad parkurundaki seyirci özel etabı 3 kez geçildikten sonra 16:30'daki ödül töreniyle organizasyon son bulacak.

Türk otomobil sporlarının duayen isimlerinden merhum Ali Sipahi anısına düzenlenen Ralli Kupası 4. ayağı Golonya 45. Hitit Rallisi 29-30 Eylül tarihlerinde Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından Çorum'da organize ediliyor. Bu yıl 45.si organize edilen ve 23 ekibin mücadele edeceği Hitit Rallisi, 29 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da Çorum Saat Kulesi önünden seremoni startı ile başlayacak. İki gün sürecek olan mücadele, Pazar günü saat 16:30'de yine saat kulesi önündeki finiş seremonisi ve ödül töreniyle son bulacak.