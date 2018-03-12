Mustang’ın Avrupa macerası

50 yıldan fazla geçmişe ve 9 milyondan fazla satış rakamına sahip olan markanın ikonik modeli Mustang, küçük hacimli motoru sayesinde Avrupa turunda başarılı bir ilerleme yakaladı. Bu başarının arkasında yatan sebeplere bu haberimizde yoğunlaştık.

2015 yılının sonlarına doğru, o dönemdeki en güncel Mustang 140 ülkede satılmaya başlandı. 50. yıla özel tasarımla birlikte otomobilin ana yenilikleri genel tasarım ve mühendislik üzerine yoğunlaştı.

Bu atılımla birlikte otomobilin fanatikleri bir Mustang sahibi olmak için markaya sipariş vermeye başlayınca, siparişler oldukça arttı. 2017 yılında bu durum Amerika’daki satışları biraz bayılttı! Ama Amerika dışındaki sadık müşteriler bu noktada kendilerini kanıtladı. Bu siparişleri Ford, düzenli bir üretim sağlamak için Michigan’daki Flat Rock fabrikası gibi fabrikalarına da yönlendirdi.

Mustang, Çin, İngiltere ve Almanya (hatta marka Bulgaristan’da bile yüzde 17’lik Mustang satışının olduğunu belirtiyor) Ford’un olabildiğince sevilen ve tercih edilen bir modeli. Genç Amerikan erkeklerinin bu dört tekerlekli rüyasının aslında uluslararası bir rüyaya dönüştüğünü kanıtlıyor nitelikte. Hatta Bruce Springsteen’inin Mustang için yazdığı şarkıyı da hatırlamakta fayda var ki adına 50’den fazla şarkı yazılmış bir otomobil modelinden bahsediyoruz!

Londra merkezli IHS Markit’in analisti Ian Fletcher ise “Aslında hareket edebilen Amerikan rüyası” olarak bu durumu nitelendiriyor. Ek olarak Fletcher “hala çok tarz ve hala niş bir otomobil olan Mustang’i insanlar satın almak ve görmek istiyorlar.” dedi.

IHS Markit’in grafiğine göre Mustang, 2015 yılında en önemli rakipleri olan Challenger ve Camaro’nun üzerinde satış rakamına ulaştı. Ancak 2017 yılına doğru Kuzey Amerika’daki satışlar yüzde 20 azalırken, uluslararası satışların adeti korundu.

Tüm bunlara rağmen Ford, Amerika dışı Mustang talebi beklentisini iki kat arttırdı. Başarılı bir biçimde yürüyen kapitalizm Mustang’ın satılacağı pazarlara bu yıl Brezilya’nın da olduğu beş yeni pazar ekledi. Aslında talebin de neden iki kat artacağının cevabı burada yatıyor! Mustang’in pahalı olan bazı özel modellerini yabancı müşteriler için daha karlı, çünkü Mustang’in Amerika’daki başlangıç fiyatı 26 bin dolar.

İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde Mustang’in limitli sayıda üretilen Performans isimli donanım paketi 54 bin dolar civarından başlıyor. Ford’un bu stratejisinin ne kadar ustaca olduğu Alman pazarında satılan Porsche 911 satış rakamları ve Mustang satış rakamlarıyla da anlaşılıyor.

Adil olmak gerekirse Amerika’da üretilip yurt dışına gemilerle otomobilleri göndermek oldukça zor. Direksiyonun yerine göre üretim bandını tekrar ayarlamak, oldukça maliyetli. Bu duruma biraz daha geniş bir açıdan baktığınızda her ülkenin kendine göre belirlediği emisyon kuralları var. Her pazarın emisyon kuralları haricinde üretilen otomobilin donanımları üzerinde bile değişikliğe ihtiyacı oluyor. Bu durumda ister istemez banttaki sistemi değiştiriyor.

Ford, Mustang’in 50. yıl özel modeli için her hangi bir pazar belirlemedi ve tüm dünyada satılacağını belirtti. Bu hamle için “Oldukça tatlı” yorumunu yapan Fletcher ekledi, “Satılacağının hiç bir garantisi yok!”. Brauer’e göre pazarların kültürü bu duruma göre büyük bir engeldi. Mustang her zaman tam bir Amerikan otomobiliydi, kırmızı, beyaz ve mavi. Mustang bugün, Ford’un bir yüzyıl önce otomotiv endüstrisine tokat gibi çarptığı Model A ve Model T’nin kesişimi gibi olduğunu gösteriyor.

Mustang yol tutuş kabiliyetiyle Asya ve avrupadaki kullanıcıları etkiliyor, ekstra olarak da sahip olduğu yüksek motor torku onu oldukça iyi bir konuma götürüyor. Bununla birlikte Mustang’in artık kafadan kaymayan atletik bir yapıda olması da satışlara büyük fayda sağladı. Çünkü Avrupa ve Asya’daki müşteriler, Amerikalılara göre daha fazla yol tutuş kabiliyeti istiyor.

Üç yıl önce piyasaya sunulan güncel Mustang, daha iyi yol tutuyor, daha az tüketiyor, şık, ikonik özelliklere sahip ve daha az çevreyi kirletiyor. Mustang’in 6, 4 ve klasikleşen V8 silindirli motorları hala tercih edilebiliyor. Özellikle Avrupa pazarında 2.3 litrelik EcoBoost motor ilgi görüyor.

Kısaca Mustang, hakkında 50’den fazla şarkı yazılmış, sinema filmlerine konu olmuş, otoban yarışçıları ve Tokyo Drift diye adlandırılan kesim tarafından da sevilmiş ve Need For Speed gibi dünyada oynanan otomobil oyunlarında yer almış, dünyanın en çok bilinen otomobili konumunda.