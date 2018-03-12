Müşteri deneyimini en iyi yöneten marka Peugeot oldu!

Peugeot Türkiye, Türkiye’de müşteri memnuniyetini ölçen ilk ve tek yarışma olan ve sikayetvar.com tarafından düzenlenen "A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards 2018" yarışmasında otomotiv sektöründe birincilik ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'nin müşteri memnuniyetini ölçen ilk ve tek yarışması A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) ile 19 sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten ulusal ve uluslararası markalar ödüllendiriliyor.

“Müşteri Deneyim Endeksi”, sikayetvar.com kullanıcılarına yapılan 400 bin anketten elde edilen veriler doğrultusunda, “En iyi müşteri deneyimi yaşatan firmaları” belirlemeye yönelik bir araştırma.

Başarı skoru her firmanın şikayet oranı, memnuniyet oranı, teşekkür oranı ve müşterilerin markada kalma isteklerine göre hesaplanıyor. Peugeot Türkiye olarak, müşteri memnuniyetini tüm çalışmalarımızın merkezine koyarak şikâyetleri etkin ve doğru yöneterek marka imajı, müşteri sadakati, tavsiye etme ve kalite algısını daha üst düzeylere çıkartmayı hedefliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızın müşterilerimiz tarafından böylesine anlamlı ödüller ile taçlandırılmasından gurur ve mutluluk duyuyoruz.