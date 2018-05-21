Ne kadarı 3008?

GM'nin PSA grubu tarafından satın alınmasının ardından Opel, kompakt SUV segmentinde yeni bir modelle bizi tanıştırmıştı. Eve bu otomobil 3008 ile birden fazla benzer özelliği bulunan Grandland X. Biz de sizler için bu otomobili kullandık ve Peugeot'un başarılı SUV modeli olan 3008 ile olan benzerliklerini size çıkarttık.

İsterseniz yazıya Grandland X’ten bahsederek başlayalım. Otomobili ilk defa gördüğünüzde duruşu, tasarımı ve boyutlarıyla kompakt seviyede olan bir SUV modeli olduğunu kolayca belli ediyor. Ancak 4×2 çekiş özelliği ve yere yakın gövdesi maceracı karakterde iseniz eğer bu durumu engelleyebilir…

Grandland X, Opel markasının yeni tasarım diliyle şekillenmiş bir model. Özellikle önden otomobile baktığınızda farlar ve motor ızgarası Crossland X ve Astra, Insignia ile yakın formlarda. Yan profilden bakıldığında ise Almanların sade tasarım dilinin etkisi gayet ortada. Bantsız ve kordonsuz kapı çizgileri aracın bu duruşunu destekliyor. Arka kısımda ise yere paralel olan stoplar, Insignia ile yakın tasarım çizgisinde ve bu sayede otomobil arkadan geniş bir duruş sergiliyor.

Bu otomobilin boyutlarına baktığımızda ise 4477 mm uzunluğa (+30 mm), 1856 mm (+15 mm) genişliğe ve 1609 mm (-6 mm) yüksekliğe sahip olduğunu görüyorsunuz. Parantez içinde yazan değerler ise 3008’den farkını gösteriyor. Aracın bagaj hacmine v ağırlığına baktığınızda ise 514 lt (-6 lt) ve 1430 kg (-130 kg) değerlerine ulaşabiliyorsunuz.

Aracın içine geçtiğinizde ise karşınıza güncel Opel modelleri olan Corsa, Astra, Crossland X ve Insignia ile yakın detaylar çıkıyor. Saydığım diğer modellerde kullanılan Intellink multimedya sistemi Grandland X’te de yerini almış. Konsolun ortasında bulunan bu ekranın hemen altındaki iklimlendirme kumandaları ise yine diğer modellerle aynı. Ayrıca vites kolunun hemen önünde bulunan ve sürüş teknolojilerini içeren düğmeler de Insignia ve Astra ile aynı formda.

Aracın direksiyonu ve gösterge paneli Opel kullanıcılarının tanıdığı tarzda. Hatta direksiyon üzerindeki tuşlar biraz fazla olsa da kafanızı karıştırmama üzerine kurulu ve böylece direksiyona alışmanız oldukça kolay oluyor.

Bu detaylar aslında Grandland X’in 3008’den ayrılan en temel ve en ortada olan farklılıkları. Benzer şeylere ise otomobilin güç ünitesinden ve aktarma organından başlayarak devam edelim.

Grandland X’in motor kaputunu açtığınızda karşınıza PSA grubunda kullandığı 1.6 litrelik BlueHDI motor çıkıyor. Bu motor hem performansı hem de ekonomikliğiyle kendini tüm sektöre ispat etmiş durumda. Bu motorun fabrika yakıt tüketim verisi karma olarak 4.6 lt / 100 km. Tabi ki İstanbul gibi yoğun bir trafiğe sahip olan şehirde bu değeri yakalamak oldukça zor ancak kolaylıkla 6 lt / 100 km seviyelerine bu değeri indirebiliyorsunuz.

Grandland X’te 3008’de olduğu gibi 6 ileri tam otomatik Aisin imzalı EAT6 şanzımanı kullanıyor. Bu şanzıman rakiplerin kullandığı çift kavramalı ve CVT oranlı şanzımanlardan hem daha hızlı hem daha sarsıntısız hem de daha uzun ömürlü olmasıyla öne çıkıyor. Bu iki benzerliğin yanında Grandland X, 3008 ile platform ortaklığı da yapmış durumda. Peugeot markasının modüler olan EMP2 platformu, Grandland X’te kullanılıyor ve bu sayede bu kompakt SUV hem dinamik sürüşlere hem de geniş bir iç mekana sahip olarak bu segmentteki yerini belirleyebiliyor.

Sürüşe geçtiğimizde ise Grandland X, 1.6 litrelik dizel motoruyla en baştan size performanslı bir sürüş vaad etmiyor ama biraz hızlanmak istediğinizde gövdenin büyük olduğunu fark etmiyorsunuz bile. Olabildiğince yola tutunmaya çalışan otomobil önden motorlu ve önden çeker yapısından dolayı kafadan kaymaya meyilli olduğunu özellikle viraj çıkışlarında gösteriyor. 4×4 olmamasının yanında otomobilde Intelligrip ESP programlama sistemi yer alıyor. Bu sistem zemine göre otomobili karakterize etmenize imkan tanıyor ama ESP sistemi üzerinden.

Test aracımız olan Grandland X, donanım açısından oldukça bonkör bir seviyedeydi. Benim en çok dikkatimi çeken donanımları ise, deri ve elektrik kumandalı ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon, panoramik ve açılabilir cam tavan, kör nokta uyarı sistemi, önde ve arkada bulunan kameralar, adaptif hız sabitleme sistemi ve Intelligrip oldu.

Opel Grandland X ülkemizde 2 farklı motor ve 3 farklı donanım seçeneğiyle satın alınabiliyor. 137 bin 900 TL’den başlayan fiyat, 231 bin 400 TL’ye kadar uzanabiliyor. Ekleyeceğiniz donanımlarla birlikte bu fiyatı daha da arttırabilirsiniz. Test aracımızın ortalama fiyatı ise 233 bin 100 TL civarında. En alınabilir dizel motorlu otomatik şanzımanlı Grandland X ise 193 bin 400 TL olarak belirtilmiş.